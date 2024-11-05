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Обвиняемый по громкому делу: следователя не интересовало, что я говорю, и мне пришлось собственноручно написать пять страниц

Перевод: София Солдатенко
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Ээрик Хельдна и Эльмар Вахер (на заднем плане) в Харьюском уездном суде.
Ээрик Хельдна и Эльмар Вахер (на заднем плане) в Харьюском уездном суде. Фото: Eero Vabamägi

Бывший высокопоставленный сотрудник полиции Ээрик Хельдна, которого обвиняют в мошенничестве, рассказал сегодня в Харьюском уездном суде, что следователя Полиции безопасности совершенно не интересовало, что он говорил во время предварительного следствия, и большую часть сказанного им следователь не записал.

«Мне пришлось собственноручно написать пять страниц, поскольку следователь отказался задавать мне эти вопросы», - рассказал Хельдна.

Госпрокурор Алан Рюйтель спросил Хельдна, как бы он сам поступил, если бы подследственный захотел дать показания по теме, не имеющей отношения к делу.

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