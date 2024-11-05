Обвиняемый по громкому делу: следователя не интересовало, что я говорю, и мне пришлось собственноручно написать пять страниц

Бывший высокопоставленный сотрудник полиции Ээрик Хельдна, которого обвиняют в мошенничестве, рассказал сегодня в Харьюском уездном суде, что следователя Полиции безопасности совершенно не интересовало, что он говорил во время предварительного следствия, и большую часть сказанного им следователь не записал.