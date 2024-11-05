Полиция Германии арестовала восемь членов ультраправой группировки, которая, предположительно, замышляла захват власти под нацистскими лозунгами.
Восемь человек в Германии подозреваются в заговоре с целью установить неонацистский режим в восточных землях
Прокуроры заявили, что группа под названием «Саксонские сепаратисты» (Saechsische Separatisten) проводила военную подготовку к захвату власти после краха немецкого государства и общества, который, как считали члены группировки, наступит в «День X».
После этого события, по данным следствия, радикалы планировали установить контроль над территорией в восточной Германии и насадить там праворадикальный режим.
В прокуратуре Германии заявляют, что группировка проповедует идеологию национал-социализма нацистской партии Адольфа Гитлера. В ней процветают идеи расизма и антисемитизма.
Более 450 полицейских были задействованы для проведения обысков и арестов по всей Германии, а также в Австрии и Польше.
Имена восьми арестованных, как принято в Германии, раскрыты с инициалами вместо фамилий: Курт Х., Карл К., Кевин М., Ханс-Георг П., Кевин Р., Йорг С., Йорн С. и Норман Т.
Семь из них были арестованы в Германии, а Йорг С., которого власти считают главарем группировки, в Польше.
По данным немецкой прокуратуры, «Саксонские сепаратисты» объединились в группу в 2020 году и насчитывают от 15 до 20 членов.
Еще не арестованных участников группировки сейчас ищут в Австрии.
Чего хотят «Саксонские сепаратисты»
«Группировка верит, что Германия движется к краху и правительство и общество рухнут в „День X“», — говорят в прокуратуре.
После силового захвата части страны группировка планировала провести там этнические зачистки и изгнать из оккупированных районов «нежелательные группы людей», говорят прокуроры.
По их словам, члены группы, в том числе восемь арестованных, «неоднократно проходили военизированную подготовку и испытания боевой экипировки».
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер поблагодарила службы безопасности, которые, по ее словам, разгромили «еще одну террористическую группу воинствующих правых экстремистов».
Группировка «Саксонские сепаратисты» попала в поле зрения властей после того, как в 2022 году был раскрыт заговор другой группы – так называемого Движения рейхсбюргеров.
Эта группа, которую раньше считали кучкой сумасшедших и не воспринимали всерьез, якобы планировала арестовать депутатов парламента в Берлине в день, который она тоже называла «Днем X».
По версии прокуратуры, в результате заговора планировалось поставить во главе государства 72-летнего аристократа, монархиста ультраправых взглядов Генриха XIII.
Сам он отрицает свою причастность к деятельности рейхсбюргеров.
Когда в мае этого года девять членов группировки, включая принца, предстали перед судом, их адвокат заявил: «Они не террористы. Они слегка сумасшедшие».
На этой неделе восемь подозреваемых из группировки «Саксонские сепаратисты» предстанут перед судьей, который, как ожидается, примет решение об их предварительном заключении.
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