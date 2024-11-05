Восемь человек в Германии подозреваются в заговоре с целью установить неонацистский режим в восточных землях

Прокуроры заявили, что группа под названием «Саксонские сепаратисты» (Saechsische Separatisten) проводила военную подготовку к захвату власти после краха немецкого государства и общества, который, как считали члены группировки, наступит в «День X».

После этого события, по данным следствия, радикалы планировали установить контроль над территорией в восточной Германии и насадить там праворадикальный режим.

В прокуратуре Германии заявляют, что группировка проповедует идеологию национал-социализма нацистской партии Адольфа Гитлера. В ней процветают идеи расизма и антисемитизма.

Более 450 полицейских были задействованы для проведения обысков и арестов по всей Германии, а также в Австрии и Польше.

Имена восьми арестованных, как принято в Германии, раскрыты с инициалами вместо фамилий: Курт Х., Карл К., Кевин М., Ханс-Георг П., Кевин Р., Йорг С., Йорн С. и Норман Т.

Семь из них были арестованы в Германии, а Йорг С., которого власти считают главарем группировки, в Польше.

По данным немецкой прокуратуры, «Саксонские сепаратисты» объединились в группу в 2020 году и насчитывают от 15 до 20 членов.

Еще не арестованных участников группировки сейчас ищут в Австрии.

Чего хотят «Саксонские сепаратисты»

Обыски и аресты прошли по всей территории Германии, в нескольких районах Австрии и Польши Фото: EPA

«Группировка верит, что Германия движется к краху и правительство и общество рухнут в „День X“», — говорят в прокуратуре.