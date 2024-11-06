Согласно данным очередного опроса, проведенного социологической службой Norstat, 30,6% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18,1% - Партию реформ и 13,7% - Социал-демократическую партию.
Рейтинги: популярность «Отечества» превысила отметку в 30%
Центристскую партию поддерживают 12,5% респондентов, а EKRE - 12,4%.
Поддержка входящей в правительство «Ээсти 200» опустилась до уровня 3,9%, то есть ниже избирательного порога, а рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4,9%.
Партии правящей коалиции поддерживают 35,7% респондентов, а оппозицию - 55,5%.