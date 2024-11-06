Графики Число проживающих в бедности жителей Эстонии за год уменьшилось, уровень ощущаемой депривации вырос

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В депривации проживает каждое четвертое домохозяйство с родителем-одиночкой

Уровень ощущаемой самим человеком депривации, т.е. доля тех людей, которые не могут позволить себе многие из общепринятых в обществе благ, в этом году вырос на 1,5%. В 2024 году в депривации проживало 7,7% населения, т.е. 104 700 человек.

В 2024 году в депривации оказалось каждое четвертое (25,3%) домохозяйство родителя-одиночки и почти каждый восьмой (12,8%) проживающий одиноко человек 65 лет и старше. В 2024 году ощущаемая депривация выросла на треть (34%) именно среди домохозяйств родителей-одиночек и значительно выросла в домохозяйствах с тремя и более детьми, а также среди пожилых пар.

Цель - помочь самым уязвимым целевым группам

Министерство социальных дел придерживается того мнения, что запланированные меры в первую очередь важно направить туда, где ощущается наибольшая потребность в помощи.

«Наибольшему риску бедности по-прежнему подвергаются одинокие люди и домохозяйства с одним источником дохода. Уровень абсолютной бедности высок также среди безработных. Наша цель заключается в оказании помощи самым уязвимым целевым группам - пожилым людям и родителям-одиночкам - для улучшения их финансового положения через различные пособия и услуги», - объяснила руководитель отдела экономического обеспечения Министерства социальных дел Кати Нылвак.