По данным Департамента статистики, в 2023 году в относительной бедности проживало 20,2% населения Эстонии, в абсолютной бедности - 2,7%. По сравнению с 2022 годом доля проживающих в относительной бедности людей уменьшилась на 2,3 процентных пункта, доля проживающих в абсолютной бедности - на 0,8 процентных пункта. Уровень ощущаемой депривации в 2024 году вырос на 1,5 процентных пункта.
Графики ⟩ Число проживающих в бедности жителей Эстонии за год уменьшилось, уровень ощущаемой депривации вырос
Ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг пояснила, что относительная бедность указывает на неравномерность доходов в государстве. «В прошлом году в относительной бедности проживало около 274 800 человек, что почти на 29 000 меньше, чем в 2022 году. Эквивалентный нетто-доход, т.е. нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства, был меньше 807 евро», - отметила аналитик.
Доходы выросли прежде всего за счет детских пособий и пенсий
Аналитик признала, что уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким среди проживающих одиноко пожилых людей и домохозяйств с родителем-одиночкой. «Мы видим, что в 2023 году уровень относительной бедности снизился больше всего именно среди этих домохозяйств, а также среди домохозяйств с тремя и более детьми», - сказала Реммельг.
В 2023 году в относительной бедности оказался 71% одиноко проживающих людей 65 лет и старше, что на 8 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. «Среди домохозяйств родителей-одиночек в относительной бедности проживало 30,5%, что на 4,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее», - объяснила аналитик.
Реммельг сказала, что среди бездетных домохозяйств трудоспособного возраста и домохозяйств с детьми и двумя родителями уровень относительной бедности не изменился или вырос на несколько процентных пунктов. «Это объясняется тем фактом, что в 2023 году эквивалентный нетто-доход вырос на 8%, однако при общем росте доходов детские пособия и пенсии в процентах выросли больше, чем доходы, получаемые за наемную работу», - уточнила она.
Уровень относительной бедности населения варьируется в зависимости от региона
«Уровень относительной бедности в Ида-Вируском (35%) и Ляэне-Вируском (29,2%) уездах более чем в два раза выше, чем в Харьюском (15,5%) и Рапласком (14,1%) уездах», - сказала она и добавила, что уровень относительной бедности вырос только в наиболее дальних относительно столицы уголках Эстонии: в Ида-Вируском уезде на 3,5 процентных пункта, в Выруском уезде на 3,4 процентных пункта и в Саареском уезде на 0,4 процентных пункта.
Уровень абсолютной бедности снизился среди населения старше 65 лет, а также среди детей и молодых людей до 24 лет
В 2023 году в абсолютной бедности проживало около 36 400 человек, что на 11 300 человек меньше, чем годом ранее. «Все же стоит отметить, что их число по-прежнему больше, чем три, четыре или пять лет назад», - признала Реммельг.
Аналитик объяснила, что уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. «Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 338 евро, т.е. ниже расчетного прожиточного минимума», - отметила аналитик.
Уровень абсолютной бедности снизился среди населения старше 65 лет, а также среди детей и молодежи (0-24 лет). В 2023 году проживающих в абсолютной бедности детей и молодых людей до 24 лет было на 9500 человек меньше, чем годом ранее. Уровень абсолютной бедности вырос в некоторой степени среди людей в возрасте 25-49 лет, которых по сравнению с прошлым годом стало на 1600 человек больше.
В депривации проживает каждое четвертое домохозяйство с родителем-одиночкой
Уровень ощущаемой самим человеком депривации, т.е. доля тех людей, которые не могут позволить себе многие из общепринятых в обществе благ, в этом году вырос на 1,5%. В 2024 году в депривации проживало 7,7% населения, т.е. 104 700 человек.
В 2024 году в депривации оказалось каждое четвертое (25,3%) домохозяйство родителя-одиночки и почти каждый восьмой (12,8%) проживающий одиноко человек 65 лет и старше. В 2024 году ощущаемая депривация выросла на треть (34%) именно среди домохозяйств родителей-одиночек и значительно выросла в домохозяйствах с тремя и более детьми, а также среди пожилых пар.
Цель - помочь самым уязвимым целевым группам
Министерство социальных дел придерживается того мнения, что запланированные меры в первую очередь важно направить туда, где ощущается наибольшая потребность в помощи.
«Наибольшему риску бедности по-прежнему подвергаются одинокие люди и домохозяйства с одним источником дохода. Уровень абсолютной бедности высок также среди безработных. Наша цель заключается в оказании помощи самым уязвимым целевым группам - пожилым людям и родителям-одиночкам - для улучшения их финансового положения через различные пособия и услуги», - объяснила руководитель отдела экономического обеспечения Министерства социальных дел Кати Нылвак.
По словам Нылвак, в последние годы был принят ряд мер для снижения уровня бедности и улучшения экономического обеспечения среди наиболее нуждающихся. В прошлом году произошел наибольший за последние 15 лет рост пенсий, пенсионерам был обеспечен необлагаемый налогом доход в размере средней пенсии. В июле прошлого года вступила в силу реформа системы социального попечения, в результате которой места в доме попечения стали более доступными, а также снизилась налоговая нагрузка и нагрузка по уходу для близких тех людей, кто нуждается в уходе.
Кроме того, в этом году более справедливыми стали компенсации по болезни и уходу для вернувшихся с родительского отпуска родителей. Выросли детские и семейные пособия, пособие на ребенка родителю-одиночке и алименты выросли вдвое. «Наша задача - уменьшить к 2030 году долю проживающих в относительной бедности и социальном отчуждении до 21% от всего населения, отдельной целью является снижение уровня относительной бедности и социального отчуждения среди детей до 15%», - добавила Нылвак.
Об исследовании
Оценки базируются на данных социального исследования в Эстонии 2024 года, главным представителем общественного интереса является Министерство социальных дел. В исследовании принимало участие 5515 домохозяйств. В исследовании собирались данные о годовом доходе, поэтому в 2024 году спрашивали данные относительно доходов за 2023 год. Показатель годового дохода необходим для расчетов показателей бедности и неравенства. Социальное исследование проводится на основании единой методики во всех государствах ЕС.
Уровень относительной бедности - это доля лиц, чей годовой доход с учетом состава домохозяйства, т. е. эквивалентный нетто-доход, меньше установленной границы относительной бедности. Граница относительной бедности составляет 60% от медианы годового эквивалентного нетто-дохода членов домохозяйства. Эквивалентный нетто-доход - это доход домохозяйства, поделенный на сумму потребительских весов членов домохозяйства.
Уровень депривации показывает долю населения, которая не может себе позволить как минимум пять компонентов из 13: 1) оплата аренды и коммунальных расходов; 2) поддержание тепла в доме; 3) непредвиденные расходы; 4) питание мясом, рыбой или содержащими равноценные белки продуктами минимум раз в два дня; 5) ежегодный отпуск в течение недели вне дома; 6) личный автомобиль; 7) замена старой или сломанной мебели; 8) замена изношенной одежды на новую; 9) наличие хотя бы двух пар уличной обуви, находящейся в хорошем состоянии и подходящей для нашего климата; 10) трата хотя бы небольшого количества денег на себя каждую неделю; 11) регулярное участие в оплачиваемых видах досуга; 12) встречи с друзьями/семьей за столом по крайней мере раз в месяц; 13) при необходимости использование домашнего интернета в личных целях.