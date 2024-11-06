В напряженный день выборов в США угрозы о взрыве бомбы были направлены в многочисленные избирательные участки в нескольких ключевых штатах, и власти указали на возможное участие России.
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Россию обвиняют в угрозах взрыва на избирательных участках в США
Президентская кампания в США в 2024 году была особенно нестабильной, и меры безопасности были усилены на фоне опасений по поводу возможных беспорядков, мошенничества и насилия в отношении работников избирательных участков.
Аризона, Джорджия и Пенсильвания сообщили о ложных угрозах в день выборов, которые в некоторых случаях временно приостановили голосование, чтобы полиция могла проверить участки на наличие взрывных устройств. Сообщений об обнаружении реальных взрывных устройств от властей не поступало.