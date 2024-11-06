Газета Guaridan пишет о том, что дублинский суд получил сообщение о том, что звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор и еще один мужчина в 2018 году изнасиловали в одном из городских отелей женщину.
Звезду ММА Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании
В суде Дублина находится на рассмотрении дело, по которому Макгрегор якобы пять лет назад изнасиловал женщину в отеле Дублина. Женщина по имени Никита Ни Лаймхин обратилась в суд.
Предполагаемый инцидент произошел в декабре 2018 года. Двумя месяцами ранее в карьере суперзвезды UFC Макгрегора начался спад - когда он проиграл российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову. Следующий матч он выиграл, но затем проиграл два подряд и больше на ринг не выходил.
По словам представителей Макгрегора, Ни Лаймхин пытается вымогать у суперзвезды деньги. В суде сообщили, что женщина провела вечер с друзьями в декабре 2018 года. По словам адвоката Ни Лаймхин, его подопечная не ангел, поскольку в тот вечер употребляла алкоголь и кокаин, предоставленные Макгрегором. Кроме того, она в то время принимала антидепрессанты.
В тот вечер женщина и двое ее подруг отправились в дом друга Макгрегора. По данным суда, Макгрегор и женщины ранее знали друг друга через социальные сети.
Позже вечер продолжился в отеле Дублина, где Макгрегор пригласил женщину в спальню. Женщина сказала, что согласилась, но не хотела заниматься с ним сексом, потому что у нее были месячные. По словам адвоката Ни Лаймхин, Макгрегор схватил ее и воспользовался ею. По словам представителя, у женщины на груди было пятно крови, потому что часы, которые она носила, поцарапали грудь, когда она сопротивлялась. Затем Макгрегор схватил ее за шею и не давал ей дышать.
По словам адвоката, женщина в какой-то момент сдалась, после чего Макгрегор якобы сказал: «Теперь ты знаешь, что такое находиться в борцовской клетке». По словам адвоката, женщина в тот момент была совершенно напугана и вытерпела все происходящее. После происшествия мать женщины позвонила в службу 911, после чего Ни Лаймхин доставили в больницу.
Национальная радиовещательная компания Ирландии обнародовала заметки о визите женщины к гинекологу, на котором она плакала и дрожала. Осмотр неоднократно прерывался из-за состояния женщины.
По словам адвоката женщины, Макгрегор заявил, что все было по обоюдному согласию и у них просто был более грубый секс. The Guardian пишет, что на принятие первоначального решения уйдет около двух недель.