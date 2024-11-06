Звезду ММА Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании

В суде Дублина находится на рассмотрении дело, по которому Макгрегор якобы пять лет назад изнасиловал женщину в отеле Дублина. Женщина по имени Никита Ни Лаймхин обратилась в суд.

Предполагаемый инцидент произошел в декабре 2018 года. Двумя месяцами ранее в карьере суперзвезды UFC Макгрегора начался спад - когда он проиграл российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову. Следующий матч он выиграл, но затем проиграл два подряд и больше на ринг не выходил.

По словам представителей Макгрегора, Ни Лаймхин пытается вымогать у суперзвезды деньги. В суде сообщили, что женщина провела вечер с друзьями в декабре 2018 года. По словам адвоката Ни Лаймхин, его подопечная не ангел, поскольку в тот вечер употребляла алкоголь и кокаин, предоставленные Макгрегором. Кроме того, она в то время принимала антидепрессанты.

В тот вечер женщина и двое ее подруг отправились в дом друга Макгрегора. По данным суда, Макгрегор и женщины ранее знали друг друга через социальные сети.