Городские власти Тарту на заседании во вторник приняли решение взять кредит в размере 10 миллионов евро для покрытия инвестиций этого года, которые включают в себя несколько проектов по строительству дорог и улиц, а также ремонт детского сада.
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Денег нет: власти Тарту возьмут большой кредит, чтобы построить дороги и отремонтировать детский сад
Реконструкция детского сада Тяхтвере, обновление спортивного парка Тяхтвере, соединение Муузеуми-теэ с бульваром Пыхья и ремонт улицы Пуйесте - вот основные работы, которые должны быть завершены в этом году и на которые потребуются заемные средства, пояснил вице-мэр Тарту Меэлис Лейдт.
«Это вполне нормальный процесс - брать кредиты на завершающиеся работы, и на данный момент кажется, что в этом году городу не понадобится брать больше кредитов», - добавил он.