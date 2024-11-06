Пара выборов, дрова под елку и собственные оружейные заводы. Обзор событий в Украине

Вот только происходит это во время войны. А на войне частенько приходится действовать по принципу буквально «лес рубят - щепки летят». Военные около фронта рубят лес там, где могут дотянуться.

Потому что лес нужен для строительства укреплений и еще для много чего. В тылу есть колоссальный риск отключения электроснабжения и газа. Соответственно, селяне и жители малых городов уже третью зиму стараются быть максимально автономными, в том числе, восстановили дровяные котлы и печи, запаслись дровами.

И вот на эту сцену выходят депутаты с идеей «несколько лет тюрьмы за объем дров, нужный для отопления средней руки дома в течение зимы». Понятно, что общество ответило лавиной издевательских мемов, роликов и комментариев в социальных сетях.

Однако тем и сильно украинское общество - обратной связью, которая даже во время войны никуда не делась. Примерно четыре дня бурных публичных дискуссий и президент, похоже, отложил этот законопроект в очень и очень долгий ящик.

Наверное, это со стороны выглядит странно и даже удивительно. Но именно вот эта сила общественного мнения и сильные горизонтальные связи в обществе – они спасают Украину уже третий год в противостоянии с намного более массивным агрессором.