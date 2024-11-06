В Украине с облегчением выдохнули после выборов в Молдове и приготовились волноваться по поводу выборов в США. Чужие выборы? А это как сказать, их результаты сильно влияют на ситуацию в стране. Еще один повод перевести дух - это трагикомедия вокруг попытки ввести уголовную ответственность за использование нелегально купленных дров. Как обычно, война была основным поводом для разговоров, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Пара выборов, дрова под елку и собственные оружейные заводы. Обзор событий в Украине
Беспокоит украинцев многое - начиная от тяжелых новостей о боях в Харьковской и Донецкой областях и заканчивая обнадеживающими новостями о начале производства сложной военной техники в Украине на дочерних заводах европейских оборонных корпораций.
Война влияет в жизни украинцев практически на все. Например, из-за новой технологии для борьбы с российскими беспилотниками-камикадзе киевляне проснулись в минувший вторник ровно на час раньше, чем планировали. Если кто и жаловался, то, скорее, в шутку, потому что ночь оказалась намного спокойнее, чем пара предыдущих.
Каждая ночь в Украине начинается в последние пару месяцев примерно одинаково - красные или оранжевые пятна на картах, что публикуются специализированными сайтами, плавно расползаются от восточных, юго-восточных и северо-восточных границ страны все дальше на запад.
Так на мониторинговых сайтах обозначается угроза воздушного нападения. Раз эти пятна ползут медленно, это почти наверняка угроза от десятков российских беспилотников-камикадзе, которые российские войска запускают из сопредельных с Украиной областей и из Крыма.
Каждый такой беспилотник несет полцентнера взрывчатки и способен принести много беды, если доберется до цели. Осень оказалась очень урожайной на такие атаки. Если за первые восемь месяцев нынешнего года таких беспилотников по Украине было запущено что-то около трех тысяч, то в сентябре-октябре - четыре тысячи.
Были массированные атаки в первом полугодии и в августе с использованием ракет, в том числе иперзвуковых. Но вот такого обилия беспилотников каждую ночь - такого не было.
Российские войска используют эти дроны практически всегда для атак на города, объекты энергетики и газоснабжения. Пытаются достать и военные объекты, но там, как правило, безуспешно.
Украинцы каждую ночь вслушиваются в комариное зудение «шахедов», которые поначалу поставлял Иран, а теперь их собирают и в России, но из иранских и западных комплектующих.
Да, не надо удивляться - украинские военные регулярно демонстрируют потроха сбитых, но отчасти уцелевших беспилотников. В них масса американских и европейских микросхем, не говоря уж о китайских.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Нужно больше ракет
Украинские военные борются с российскими беспилотниками самыми разными способами. Сначала наиболее активной и удачной была охота при помощи мобильных огневых групп.
Это команды на тяжелых пикапах с крупнокалиберными пулеметами, оснащенными ночными прицелами, тепловизорами, прожекторами и прочими интересными гаджетами. Но на каждом углу такие машины не расставить, да и выше пары километров они не достают.
Очень выручают германские «Гепарды» - зенитные танки с малокалиберными пушками и собственными радиолокаторами. Их эффективность ну очень высока, но, к сожалению, страны НАТО не смогли предоставить Украине таких систем в достатке.
Да еще и дефицит снарядов отмечался, так как их раньше производила Швейцария, а она не особо рвется поставлять боеприпасы и вооружения отбивающейся от России Украине. Сбивают «шахеды» даже переносными зенитными ракетными комплексами типа «стингеров» или их аналогами.
Всем они хороши, а особенно тем, что ими можно пользоваться неподалеку от жилой застройки без особой боязни попутно что-то повредить. Но в последнее время российские военные прибегают к хитрой тактике.
Сперва беспилотник идет на очень большой высоте, от трех километров и выше, а когда подлетает к крупному городу, то пытается прорваться к цели на предельно малых высотах.
Чаще всего их все равно сбивают, но уже поблизости от жилой застройки. Хорошо, если обломки или поврежденный беспилотник падают на открытом пространстве, но было несколько случаев за последнюю неделю, когда они врезались в жилые многоэтажки. Это заканчивалось пожарами, а порой и гибелью мирных жителей.
Но 5 ноября именно из-за «шахедов» очень многие киевляне проснулись от будильников в своих смартфонах, которые сработали на час раньше. Случилось это от того, что украинские ПВО стали еще более активно использовать системы радиоэлектронной борьбы, которыми сбивали беспилотники с курса.
А в этот раз, как пояснил украинский Генштаб, были использованы системы для искажения сигналов спутниковой системы навигации. В результате не только российские беспилотники сбивались с курса, но и сходили с ума смартфоны у местных жителей.
Именно, геолокация в смартфонах упрямо указывала, что гаджет находится где-то в районе Курска или Брянска. А там иное, чем в Украине, поясное время - на час больше. Вот и зазвенели будильники на час раньше.
Насколько эта борьба при помощи радиоэлектронных систем эффективна? Очень даже эффективна: по данным украинских Воздушных сил, из запущенных по Украине в октябре 2072 российских беспилотников было сбито огнем различных систем 1206 штук.
Еще 766 были локационно потеряно, то есть они либо под действием украинских систем радиоэлектронной борьбы «заблудились» и упали, либо вернулись на российскую территорию.
Около сотни, получается, куда-то попали, а это около 5% атаковавших беспилотников. Украинские военные пытаются этот процент снизить до нуля, но это невероятно сложно. Им для этого нужны новые виды вооружения и еще побольше старых - тех, которые уже активно используются.
Партнеры Украины начали передавать ей не только оружие, но и технологии для его изготовления. 2 ноября украинское министерство стратегических отраслей промышленности сообщило о том, что неназванная украинская оборонная компания запускает совместный с бельгийской дочерней компанией международного оборонного концерна Thales проект для производства прямо в Украине ракет типа «земля-воздух» для борьбы против беспилотников.
Больше деталей о соглашении с Thales не было опубликовано, так что нет официальных данных о типе ракет, которые будут производиться в Украине. Но изучение открытых источников в самой компании позволяет сделать вывод, что из уже активно производимых систем речь, скорее всего, идет о компактной высокоскоростной ракете STARStreak.
Эту систему можно использовать самыми разными способами - есть переносные пусковые установки, есть установки, которые монтируются на машинах высокой проходимости и бронетранспортерах.
STARStreak поставлялся в Украину британцами еще с весны 2022 года и приобрел тут очень большую популярность за его высокую эффективность и защищенность от систем радиопротиводействия. Эти ракеты отличаются от других компактных противовоздушных систем очень высокой скоростью - более трех скоростей звука. Они круто показали себя против российской авиации, особенно - против штурмовиков и вертолетов.
Судя по всему, единственной проблемой для украинской армии есть дефицит эти самых STARStreak. Так как дронов россияне используют намного больше, чем вертолетов и, тем более фронтовых штурмовиков. Ну так соглашение с Thales, похоже, эту проблему решит. А вот у российских беспилотников проблем станет больше.
И это не единственный проект, в рамках которого европейские оружейные корпорации передают технологии Украине. Например, руководитель германского концерна Rheinmetall сообщил о том, что их дочернее предприятие в Украине уже изготавливает боевые машины пехоты Lynx, первая партия будет передана в войска до конца декабря.
Он также намекнул, то в Украине также готовятся к запуску еще несколько производств - снарядов, систем ПВО, порохов.
Все это здорово увеличивает уровень оптимизма в обществе, потому что ничто так не раздражает сражающихся украинцев, как «пипеточные» дозы поставляемых вооружений. Они особенно раздражают и удивляют на фоне того, что РФ активно черпает оружие из арсеналов Ирана и, тем более, Северной Кореи.
Выборы с сюрпризами
Язва под названием Приднестровская Молдавская республика (ПМР) расположена на территории Молдовы - она была создана в начале 90-х благодаря сильнейшему давлению Кремля и наличию на этой территории остатков так называемой 14-ой гвардейской армии.
Это были подразделения еще армии СССР и запасы вооружений. Они были использованы в начале 90-х сепаратистами для ударов по молдавским силам. Что привело к замораживанию этого конфликта.
К сожалению, за последующие 30 лет Кишинев не смог разрешить эту проблему, однако Молдова пусть очень медленно, но продвигалась по евроатлантическому пути. И это смогло существенно ослабить влияние Москвы в регионе, но ликвидировало это явление, конечно же.
Весной 2022 года Киев реально учитывал возможный сценарий атаки российскими силами с территории ПМР в сторону Одессы и Винницы. Если бы этот сценарий реализовался, Украина утратила бы выход к Черному морю, а российские войска оказались бы на стратегических магистралях, которые связывают центр страны с ее западной границей.
Отсюда очень трепетное внимание Киева ко всему, что происходит в соседней стране. На этот раз внимание привлекли выборы президента Молдовы, которые прошли в два тура - 20 октября и 3 ноября.
Во время голосования в первом туре молдавские избиратели также должны были ответить на вопрос референдума по поводу изменений в конституцию страны, которые необходимы для вступления Молдовы в ЕС.
Так вот итоги первого тура и референдума слегка обеспокоили. За евроинтеграционные изменения в конституцию своей страны проголосовали лишь 50,46% принявших участие в референдуме.
Это был весьма тревожный звонок, хотя и легко объясняемый тем, сколько сил, денег и креативности вложил Кремль в подкуп и запугивание местных избирателей. Эта гибридная атака на молдовское общество была настолько явной, что о ней даже вслух говорили в Еврокомиссии и не только там.
За второй срок проевропейского президента Молдовы Майю Санду проголосовало 42,45% участников выборов в первом туре, тогда как пророссийский кандидат Александр Стояногло получил 25,98% голосов.
Меньше 14% получил популист Ренато Усатый. Остальные 8 кандидатов получили от примерно 6% и существенно меньше. Три недели между первым и вторым туром прошли под знаком жесткой гибридной атаки Москвы.
Подкупали избирателей и запугивали молдовское общество возможной войной в случае избрания проевропейского кандидата Санду. Но это мало помогло: Майя Санду обошла Стояногло: результаты голосования оказались 55,33% против 44,67%.
Оно вроде бы и круто, но в первом полугодии, скорее всего, весной 2025 года в Молдове должны пройти парламентские выборы. Кого попытаются протолкнуть в молдовский парламент россияне, доподлинно не известно. Но уже понятно, что политическая битва будет жесточайшей и с применением россиянами самых грязных гибридных технологий.
Еще одни выборы, за которыми украинцы наблюдают и с опаской, и с надеждой - президентские выборы в США. Ключевой партнер Украины, который регулярно поставляет и финансирование, и вооружения, сейчас все активнее перекладывает эту функцию на европейских союзников, в том числе на Великобританию.
В Киеве и в европейских столицах с опаской поглядывают и на хлесткие высказывания Дональда Трампа, и на невероятную осторожность Камаллы Харрис. При всей значимости американского вклада в помощь партнеров Украине, эта помощь обычно приходит, что называется, «слишком поздно и слишком мало».
Например, почти полугодовой перерыв в конце 2023 года – начале 2024 года, оставил слишком уж болезненный след в душах защитников Украины, которые собой заслоняют Западную Европу от прямой российской угрозы.
В Киеве затаили дыхание не только от того, что подходы Трампа и Харрис к российско-украинской войне, очевидно, разнятся. Тут также крайне остерегаются дать хотя бы малейшие основания начать разговоры о внешнем влиянии на ход выборов.
Официальные заявления всегда сводятся к тому, что Киев ищет двухпартийной поддержки и демонстративно дистанцируется от внутриполитических перепалок. К примеру, делегации американских конгрессменов и сенаторов, которые посещают Украину, всегда имеют смешанный партийный состав.
Дровяной вопрос
Когда нависает война, мелкие детали могут оказаться внезапно вовсе не мелкими и вообще - дьявол, он же именно в деталях и есть. А случилось то, что группа особо старательных украинских депутатов написала и приняла проект закона, которым собирались активно противодействовать вырубкам лесов.
Настолько активно, что за хранение пары десятков кубометров неучтенных дров полагается тюрьма. Закон они проголосовали, теперь он на столе у президента, который должен его подписать. Есть и другая опция - президент может вернуть проект закона в парламент для исправления.
Вот только происходит это во время войны. А на войне частенько приходится действовать по принципу буквально «лес рубят - щепки летят». Военные около фронта рубят лес там, где могут дотянуться.
Потому что лес нужен для строительства укреплений и еще для много чего. В тылу есть колоссальный риск отключения электроснабжения и газа. Соответственно, селяне и жители малых городов уже третью зиму стараются быть максимально автономными, в том числе, восстановили дровяные котлы и печи, запаслись дровами.
И вот на эту сцену выходят депутаты с идеей «несколько лет тюрьмы за объем дров, нужный для отопления средней руки дома в течение зимы». Понятно, что общество ответило лавиной издевательских мемов, роликов и комментариев в социальных сетях.
Однако тем и сильно украинское общество - обратной связью, которая даже во время войны никуда не делась. Примерно четыре дня бурных публичных дискуссий и президент, похоже, отложил этот законопроект в очень и очень долгий ящик.
Наверное, это со стороны выглядит странно и даже удивительно. Но именно вот эта сила общественного мнения и сильные горизонтальные связи в обществе – они спасают Украину уже третий год в противостоянии с намного более массивным агрессором.