На выходных на болоте Харку был уничтожен старый артиллерийский снаряд

Днем в субботу саперы были уведомлены, что недалеко от Вытмехейна-теэ в деревне Аллику в лесу найден снаряд. О находке сообщили металлоискатели-любители из военно-исторического клуба Front Line. Саперы выехали на место и установили, что это немецкий артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны калибром 150 мм. При осмотре стало ясно, что снаряд был выпущен из гаубицы и имел поврежденный взрыватель, поэтому безопасно транспортировать его на место подрыва было невозможно.

Поскольку к моменту находки на улице уже темнело, было решено заняться снарядом утром следующего дня. Находка была локализована на месте. Поблизости от находки находилось небольшое болотное озеро, и на следующий день было принято решение уничтожить снаряд под водой в озере.

Перед уничтожением полиция обошла все близлежащие дома, чтобы предупредить местных жителей о предстоящем взрыве. О плане также уведомили Департамент окружающей среды, который дал свое согласие. В воскресенье в 12:13 боеприпас был уничтожен.

Спасательный департамент напоминает, что боеприпасы могут быть разной формы и размера, и их состояние не всегда легко оценить по внешним признакам. Единственно правильное действие при обнаружении подозрительного предмета - позвонить на номер экстренной помощи 112.

Если вы нашли неизвестный предмет, действуйте следующим образом:

Сообщите о находке сразу по номеру 112 и следуйте полученным инструкциям.

Предупредите об опасности окружающих! Не позволяйте никому подходить к найденному предмету.

Не передвигайте и не транспортируйте найденный предмет. Оставьте его там, где вы его обнаружили.

Обозначьте место находки подручными средствами. При возможности определите координаты с помощью смартфона.

Не бойтесь наказания, если саперы, прибывшие на место, установят, что найденный предмет не является взрывоопасным. Девиз саперов - лучше перестраховаться, чем сожалеть.