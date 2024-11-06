В субботу, 2 ноября, в лесу деревни Аллику в Харку был найден снаряд. Прибывшие саперы установили, что это снаряд немецкого происхождения калибром 150 мм. Боеприпас был обезврежен на месте.
На выходных на болоте Харку был уничтожен старый артиллерийский снаряд
Днем в субботу саперы были уведомлены, что недалеко от Вытмехейна-теэ в деревне Аллику в лесу найден снаряд. О находке сообщили металлоискатели-любители из военно-исторического клуба Front Line. Саперы выехали на место и установили, что это немецкий артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны калибром 150 мм. При осмотре стало ясно, что снаряд был выпущен из гаубицы и имел поврежденный взрыватель, поэтому безопасно транспортировать его на место подрыва было невозможно.
Поскольку к моменту находки на улице уже темнело, было решено заняться снарядом утром следующего дня. Находка была локализована на месте. Поблизости от находки находилось небольшое болотное озеро, и на следующий день было принято решение уничтожить снаряд под водой в озере.
Перед уничтожением полиция обошла все близлежащие дома, чтобы предупредить местных жителей о предстоящем взрыве. О плане также уведомили Департамент окружающей среды, который дал свое согласие. В воскресенье в 12:13 боеприпас был уничтожен.
Спасательный департамент напоминает, что боеприпасы могут быть разной формы и размера, и их состояние не всегда легко оценить по внешним признакам. Единственно правильное действие при обнаружении подозрительного предмета - позвонить на номер экстренной помощи 112.
Если вы нашли неизвестный предмет, действуйте следующим образом:
Сообщите о находке сразу по номеру 112 и следуйте полученным инструкциям.
Предупредите об опасности окружающих! Не позволяйте никому подходить к найденному предмету.
Не передвигайте и не транспортируйте найденный предмет. Оставьте его там, где вы его обнаружили.
Обозначьте место находки подручными средствами. При возможности определите координаты с помощью смартфона.
Не бойтесь наказания, если саперы, прибывшие на место, установят, что найденный предмет не является взрывоопасным. Девиз саперов - лучше перестраховаться, чем сожалеть.