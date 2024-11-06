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Михкельсон: в случае избрания Трамп будет другим президентом, но драма и триллер гарантированы

Редактор: rus.postimees.ee
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Марко Михкельсон.
Марко Михкельсон. Фото: Konstantin Sednev

По мнению председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, он будет совсем другим президентом, чем в свой первый срок в 2016–2020 годах, пишет Rus.ERR.

«Это будет другой Трамп, хотя и со своим непредсказуемым поведением и сюрпризами. Драма и триллер все же гарантированы», - сказал Михкельсон в передаче Terevisioon на канале ETV.

Говоря о поддержке Украины и отношениях с Россией, Михкельсон отметил, что Трамп, как известно, не любит проигрывать.

«Возможно, если он окажется в положении, когда ему будет казаться, что он проигрывает в отношениях с Россией, это может привести к положительным изменениям», - считает Михкельсон.

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