По мнению председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, он будет совсем другим президентом, чем в свой первый срок в 2016–2020 годах, пишет Rus.ERR.
Михкельсон: в случае избрания Трамп будет другим президентом, но драма и триллер гарантированы
«Это будет другой Трамп, хотя и со своим непредсказуемым поведением и сюрпризами. Драма и триллер все же гарантированы», - сказал Михкельсон в передаче Terevisioon на канале ETV.
Говоря о поддержке Украины и отношениях с Россией, Михкельсон отметил, что Трамп, как известно, не любит проигрывать.
«Возможно, если он окажется в положении, когда ему будет казаться, что он проигрывает в отношениях с Россией, это может привести к положительным изменениям», - считает Михкельсон.