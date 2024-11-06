Михкельсон: в случае избрания Трамп будет другим президентом, но драма и триллер гарантированы

«Это будет другой Трамп, хотя и со своим непредсказуемым поведением и сюрпризами. Драма и триллер все же гарантированы», - сказал Михкельсон в передаче Terevisioon на канале ETV.

Говоря о поддержке Украины и отношениях с Россией, Михкельсон отметил, что Трамп, как известно, не любит проигрывать.

«Возможно, если он окажется в положении, когда ему будет казаться, что он проигрывает в отношениях с Россией, это может привести к положительным изменениям», - считает Михкельсон.