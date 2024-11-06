Если граждане России не появятся на нарвских избирательных участках в октябре 2025 года, там не будет почти никого, считает местный журналист Роман Викулов.
Не буду тратить свое и ваше время на рассуждения о том, насколько вероятно, что гражданам России, Беларуси, а, возможно, и «серопаспортникам» запретят участвовать в местных выборах в качестве избирателей.
Скажу только о личном сегодняшнем ощущении - это, я практически уверен, наверняка, произойдет, тем или иным образом. Возможно, негражданам оставят избирательное право, а его, соответственно, лишится не почти половина нарвитян, а треть (по данным переписи 2021 года, граждан РФ в Нарве - 35 процентов от общего числа жителей).
Поговорим о последствиях такого решения, которые вполне очевидны, не должны стать ни для кого сюрпризом.
Скажу, прежде всего, о Нарве, в которой живу, и немного об Ида-Вирумаа в целом.
Надо понимать, что эта треть населения Нарвы, граждане РФ, это самая активная часть избирателей на местных выборах. Просто потому, что подавляющее их число - это люди предпенсионного и пенсионного возраста, а именно эта возрастная группа решает каждые четыре года, кому править городом. Даже глубокие старики несоизмеримо активнее на выборах самых молодых нарвских избирателей.
Если граждане России не появятся на нарвских избирательных участках в октябре 2025 года, то там не будет почти никого. Нарвитяне неохотно голосуют на любых выборах - в Рийгикогу, в Европарламент, в Нарвское городское собрание.
В 2021 году явка избирателей в Ида-Вирумаа была самой низкой среди всех уездов, а Нарва в нем заняла третье место с конца среди остальных самоуправлений. Хуже с избирательской активностью дела были только в Силламяэ и Кохтла-Ярве, еще двух больших и очень русских муниципалитетах региона.
Когда Нарва не чувствует себя причастной к Большой Эстонии, видит в государственном управлении, государственной политике во всех сферах что-то сугубо внешнее, чуждое, осуществляющееся без участия города и вопреки ему, сделать и выбор нарвской власти выбором меньшинства, отстранить от него великое множество тех, кто создавал хоть какую-то видимость демократического процесса, это очень, очень плохая идея.
Выше я сказал о третьем месте Нарвы с конца в традиционно самом неблагополучном в плане активности избирателей уезде на выборах 2021 года, но до того, в 2017-м и ранее, она была чаще всего последней. Три года назад был некоторый подъем, нарвских избирателей вдохновляли надежды на перемены, обещанные командой Катри Райк, но их быстро сменило разочарование.
Сегодня вера горожан в то, что что-то может измениться в Нарве к лучшему, благодаря выбору хороших людей в депутаты, минимальна. Массовые апатия, отстраненность, потерянность вызваны не только тем, что во власти города ничего не меняется, кого не выбирай, но и тем, что общий уровень благополучия горожан скатывается все ниже и ниже.
Дела в экономике республики идут плохо, а в Нарве ситуация просто катастрофичная. Нарвитяне все меньше думают об общем, замыкаясь в личных проблемах, не представляя в частности, как будут справляться этой зимой с выросшим наполовину тарифом на тепло, при том, что прошлогоднее его повышение на 80 с лишним процентов многие вообще непонятно, как пережили. Грядущий, неминуемый рост налогов усугубит общий нарвский пессимизм, а тому, кто будет сулить горожанам перед приближающимися выборами молочные реки с кисельными берегами, скачки в развитии города можно заранее посочувствовать. Вряд ли найдется в Нарве столько доверчивых избирателей, чтобы кто-то всерьез решился делать избирательную кампанию на обещании городу «новых заводов», «тысяч высокооплачиваемых рабочих мест» и т.д., и т.п.
Куда как более вероятно то, что «коммунальные выборы», как в Нарве называют выборы в собрание местного самоуправления, приобретут повестку максимально далекую от возможностей местного самоуправления, от «коммунальных вопросов».
Будет, мягко говоря, неудивительно, если нарвские избиратели, граждане Эстонии, проголосуют в итоге за тех, кто построит свою кампанию на критике того, что Нарва изменить не в силах. Например, на критике того, что нарвских граждан России лишили права избирать депутатов горсобрания. Это если ограничиться самым ярким в данном случае примером, но привести их можно великое множество.
Противостояние Нарвы и государства наверняка станет ключевым сюжетом нарвских выборов 2025 года, а выигравших в итоге, само собой, не будет. Дороги в Нарве точно лучше не станут, и никакие инвесторы, а также эстоноязычные учителя к нам не потянутся. С интеграцией, не только нарвитян, а самого города в целом, все станет совсем нехорошо.
Напоследок скажу о том, с чего надо было начать. О том, как себя будут чувствовать отдельные лишенные права избирать власть в городе нарвитяне. Это большая банальность, но не проговаривать ее невозможно. В числе живущих в Эстонии, в Нарве российских граждан есть самые разные люди, с самыми разными взглядами, в том числе, разумеется, антипутинскими.
В Нарве есть учителя с российским гражданством, преподающие сейчас на эстонском, с огромным трудом выучив его на категорию С1. Есть те, кто годами не может отказаться от российского гражданства, так как официальные органы РФ этому препятствуют. Есть те, кто надеется, имея российский паспорт, проголосовать за другую власть в России.
Вот попробуйте объяснить всем этим конкретным людям, что лишение их права избирать тех, кто займется городскими дорогами, имеет великую цель. Объяснить так, чтобы они не чувствовали себя несправедливо ущемленными, чтобы их чувство любви к Эстонии, к родной земле, на которой большинство из них родилось, не ослабло. Не представляю, как это можно сделать.
Кажется, это как раз тот случай, когда государство собирается нанести удар по интеграции, и, наверняка, нанесет. Конечно, буду рад ошибиться.