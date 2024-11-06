Когда Нарва не чувствует себя причастной к Большой Эстонии, видит в государственном управлении, государственной политике во всех сферах что-то сугубо внешнее, чуждое, осуществляющееся без участия города и вопреки ему, сделать и выбор нарвской власти выбором меньшинства, отстранить от него великое множество тех, кто создавал хоть какую-то видимость демократического процесса, это очень, очень плохая идея.

Выше я сказал о третьем месте Нарвы с конца в традиционно самом неблагополучном в плане активности избирателей уезде на выборах 2021 года, но до того, в 2017-м и ранее, она была чаще всего последней. Три года назад был некоторый подъем, нарвских избирателей вдохновляли надежды на перемены, обещанные командой Катри Райк, но их быстро сменило разочарование.

Сегодня вера горожан в то, что что-то может измениться в Нарве к лучшему, благодаря выбору хороших людей в депутаты, минимальна. Массовые апатия, отстраненность, потерянность вызваны не только тем, что во власти города ничего не меняется, кого не выбирай, но и тем, что общий уровень благополучия горожан скатывается все ниже и ниже.