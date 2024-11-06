Трамп вышел к сторонникам: «Нам придется закрыть границы. Такого движения никогда не видела история»

Хочу поблагодарить всех! Такого движения никогда не видела история! Если честно – это величайшее политическое движение нашей страны и наверное всего мирра. Мы поднимаемся на новую высоту. Мы поможем нашей стране залечить свои раны. Наша страна нуждается в помощи. Мы исправим ситуацию на наших границах.

Мы сегодня сделали историю. Мы преодолели невероятно сложные препятствия и посмотрите, что произошло (аплодисменты).

Это победа, которой наша страна еще не знала. Хочу поблагодарить американский народ за избрание 47-го президента, который был 45-м.

Говорю каждому гражданину – буду сражаться за вас до последнего дыхания. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную Америку, которой достойны ваши дети. Наступит золотой век Америки!

Великолепная победа американского народа позволит сделать Америку великой снова. Мы победили в колеблющихся штатах. Северная Карлина, Пенсильвания, Висконсин.

Мы наберем скрее всего 315 голосов выборщиков.

И не было другого пути. За нас проголосовало большинство народа. Прекрасное ощущение любви!

Вы вспомните этот день однажды и скажете – это был самый главный день в моей жизни.

Америка предоставила нам мощный мандат. Контроль за ситуацией в Сенате. В Монтане, Техасе Огайо, Мичигане, Висконсине, Пенсильвании. Мы победили везде. MAGA движение победило (Make America Great Again – прим.ред.)!