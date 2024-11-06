Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками, не скрывая своей радости от возможной победы в выборах президента США. Его речь я прямом эфире транслировали ведущие СМИ мира. Об Украине, или России Трамп не сказал ни слова. Rus.Postimees публикует некоторые цитаты по трансляции «Настоящего времени».
Трамп вышел к сторонникам: «Нам придется закрыть границы. Такого движения никогда не видела история»
Хочу поблагодарить всех! Такого движения никогда не видела история! Если честно – это величайшее политическое движение нашей страны и наверное всего мирра. Мы поднимаемся на новую высоту. Мы поможем нашей стране залечить свои раны. Наша страна нуждается в помощи. Мы исправим ситуацию на наших границах.
Мы сегодня сделали историю. Мы преодолели невероятно сложные препятствия и посмотрите, что произошло (аплодисменты).
Это победа, которой наша страна еще не знала. Хочу поблагодарить американский народ за избрание 47-го президента, который был 45-м.
Говорю каждому гражданину – буду сражаться за вас до последнего дыхания. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную Америку, которой достойны ваши дети. Наступит золотой век Америки!
Великолепная победа американского народа позволит сделать Америку великой снова. Мы победили в колеблющихся штатах. Северная Карлина, Пенсильвания, Висконсин.
Мы наберем скрее всего 315 голосов выборщиков.
И не было другого пути. За нас проголосовало большинство народа. Прекрасное ощущение любви!
Вы вспомните этот день однажды и скажете – это был самый главный день в моей жизни.
Америка предоставила нам мощный мандат. Контроль за ситуацией в Сенате. В Монтане, Техасе Огайо, Мичигане, Висконсине, Пенсильвании. Мы победили везде. MAGA движение победило (Make America Great Again – прим.ред.)!
Это были сложные гонки в Сенате, но все эти победы вещь невероятная. Мы бились за каждого. Выступали перед публикой иногда несколько раз в день
Еще раз благодарю вас. На вашей стороне прекрасные и новые сенаторы. Мы сохраним контроль за палатой представителей.
Хочу поблагодарить Майкла Джонсона – он прекрасно справляется.
Хочу поблагдарить мою жену Меланию. Мою красиую жену, Первую леди, которая кстати опубликовала сейчас бестселлер. Он на первом месте по продажам. Она работала над этим изо всех сил.
Благодарю моих замечательных детей. Наверное все думают, что их дети лучшие. Это хорошо, когда есть такое ощущение.
Моего отца благодарю. И тех, кого на не хватает. Мать Меланьи.
Я хотел бы поздравить нашего замечательного вице-президента (Джей Ди Венс). И его замечательную жену. Он энергичный человек. Он никогда не сдается.
У нас впереди 4 прекрасных года. Страна несколько утратила свою уникальность, но мы ее вернули. Нам нужно просто немного потрудиться. Нам придется закрыть границы. Нам придется выдворить людей из страны. Они, конечно, смогут вернуться, если захотят и вернуться законным путем.
Запись выступления доступна здесь:
Rus.Postimees продолжает следить за выборами в США в специальнм блоге.