26-летний призер чемпионата мира допился до смерти

Его самым высоким достижением стала бронзовая медаль на дистанции 800 метров на чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Бетт умер около месяца назад, теперь стали известны подробности его смерти.

«Он боролся с депрессией и начал сильно пить», - рассказала новостному порталу AFP Пьюрити Кируи, сестра погибшего.

Говоря простым языком, Бетт умер от алкогольного отравления. У него отказали почки и печень.

Всего день спустя мертвым был найден чемпион Африканских игр 2015 года в беге с препятствиями на 3000 метров Клемент Кембои. Его тело обнаружили в тренировочном центре. Говорят, что он также боролся с алкогольной зависимостью. Кембои покончил с собой.

Подобные инциденты очень обеспокоили кенийское спортивное сообщество.

«Мы не можем игнорировать проблему. Эти смерти показывают, что у спортсменов очень серьезные финансовые и психические проблемы», - сказал Барнаба Корир, член правления местной федерации.

Одной из важных причин подобных случаев считается общий большой успех. Кенийские бегуны в 21 веке завоевали бесчисленное количество титулов. С одной стороны, это вдохновляет других, но с другой – оказывает сильнейшее давление.

Ради результата они готовы практически на все, иногда даже и на то, что запрещено правилами. Но если работа не приносит дохода или допинг-тест показывает положительный результат, жизнь может быстро полететь под откос.

«Психические проблемы спортсменов, отстраненных от соревнований, стали очень серьезными. Они чувствуют себя изолированными от других. Им приходится справляться без помощи федерации, менеджера или тренера», - сказал чемпион мира по метанию копья и серебряный призер Олимпийских игр Джулиус Йего.