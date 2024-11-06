Право голоса для граждан России: EKRE поддерживает изменение Конституции в одном случае

Руководство EKRE напомнило, что право голоса - это привилегия граждан: на выборах в Рийгикогу, местных органах власти и Европарламенте голосовать должны только граждане Эстонии.

«Мы считаем формально и по существу неверными попытки в угоду политической выгоде создавать на конституционном уровне разные категории иностранцев, из которых часть имеет, а часть не имеет право голоса в Эстонии. Мы видим проблему в свете статьи 12 Конституции, которая запрещает различное обращение с людьми в сходных ситуациях», - заявило руководство EKRE.

«Мы настоятельно призываем коалиционные партии придерживаться решения, при котором право голоса имеют только граждане Эстонии и Европейского союза. Руководство партии не поддерживает идею сохранения права голоса для лиц без гражданства. Мы видим здесь явную угрозу, так как многие владельцы так называемого серого паспорта на самом деле имеют двойное гражданство и также обладают российским паспортом. Мы обращаемся к «Отечеству» и Парти реформ с призывом проявить государственную мудрость и не поддаваться давлению социал-демократов в этом вопросе», - заявило руководство EKRE.

Руководство EKRE подтверждает, что если изменение Конституции будет проводиться таким образом, который укрепляет ценность гражданства Эстонии и не создает разные категории избирателей за пределами граждан Эстонии, они поддержат срочное изменение Конституции.