Цена биткоина достигла нового исторического максимума

С начала 2024 года Биткойн вырос более чем на 70 прорцентов. Новый рекорд связывают с рядом макроэкономических и политических факторов, поддержавших рост его цены. Основной причиной роста являются выборы в Соединенных Штатах, на фоне которых многие трейдеры сделали на рынках криптовалют значительные ставки, вне зависимости от результатов.

Вторым важным фактором стали запущенные в США в январе биржевые фонды (ETF, Exchange Traded Fund), которые существенно повлияли на рынок криптовалют. Биткойн-ETF были запущены финансовыми гигантами BlackRock и Fidelity совместно с семью другими ведущими управляющими компаниями. С момента запуска девять фондов управляют Биткойнами общей стоимостью в 68,5 миллиардов долларов, что составляет примерно пять процентов всех находящихся в обращении монет.

«Новый рекорд Биткойна после продолжительного периода стабилизации несомненно представляет собой вызов как для инвесторов, так и для энтузиастов криптовалют. После достижения этого пика многие аналитики занимают выжидательную позицию, учитывая присущую Биткойну волатильность. Тем не менее на рынке сохраняется сильный оптимизм в отношении устойчивого роста», - пояснила представитель крупнейшей в мире криптоплатформы Binance в Эстонии Полина Бротье.