Первая в мире криптовалюта Биткойн поставила новый рекорд, поднявшись до 75 000 долларов. Таким образом был превышен предыдущий максимум в 73 738 долларов, достигнутый в марте этого года. Новый пик обусловлен первоначальным успехом Дональда Трампа на президентских выборах в США. Обычно рост Биткойна оказывает положительное влияние и на другие криптовалюты.
Цена биткоина достигла нового исторического максимума
С начала 2024 года Биткойн вырос более чем на 70 прорцентов. Новый рекорд связывают с рядом макроэкономических и политических факторов, поддержавших рост его цены. Основной причиной роста являются выборы в Соединенных Штатах, на фоне которых многие трейдеры сделали на рынках криптовалют значительные ставки, вне зависимости от результатов.
Вторым важным фактором стали запущенные в США в январе биржевые фонды (ETF, Exchange Traded Fund), которые существенно повлияли на рынок криптовалют. Биткойн-ETF были запущены финансовыми гигантами BlackRock и Fidelity совместно с семью другими ведущими управляющими компаниями. С момента запуска девять фондов управляют Биткойнами общей стоимостью в 68,5 миллиардов долларов, что составляет примерно пять процентов всех находящихся в обращении монет.
«Новый рекорд Биткойна после продолжительного периода стабилизации несомненно представляет собой вызов как для инвесторов, так и для энтузиастов криптовалют. После достижения этого пика многие аналитики занимают выжидательную позицию, учитывая присущую Биткойну волатильность. Тем не менее на рынке сохраняется сильный оптимизм в отношении устойчивого роста», - пояснила представитель крупнейшей в мире криптоплатформы Binance в Эстонии Полина Бротье.