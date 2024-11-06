Смотрите галерею! Дизайнер: готовимся к Рождеству и Новому году заранее

Дизайнер также отмечает, что обновление мягкой мебели, например, подушек и пледов, при помощи праздничных тонов может существенно повлиять на образ вашего дома. Постелив на стол праздничную скатерть или сделав композицию со свечами и шишками в центре стола, может быстро освежить пространство без больших затрат.

Элементы, напоминающие о природе

Зелень популярна всегда, он же является основной тенденцией и в этом году. Пышные, украшенные ягодами гирлянды добавляют в интерьер текстуру и изобилие. Эти декоративные гирлянды одинаково хорошо смотрятся как на стене, так и на входной двери, в окне или на сервированном столе, создавая нужную праздничную атмосферу.

Дизайнер интерьеров подчеркивает, что реалистичные искусственные растения, которые сохраняют свой вид из года в год, позволят сэкономить время и ресурсы в долгосрочной перспективе, а если их по-разному декорировать, то они всегда будут оригинальны.

Фото: Ikea

«Подумайте о декоре в скандинавском стиле с такими природными элементами как сосновые шишки, деревянные украшения и сушеные апельсиновые дольки. Украшения ручной работы, сделанные из натуральных материалов, могут внести свежую нотку практически без затрат», – делится Брита Миквере.

Новая жизнь старых украшений

Дизайнер интерьеров предлагает использовать старые украшения по-новому, например, перекрасить их в модные цвета или добавить ленты и зелень к уже имеющимся предметам.

Фото: Ikea