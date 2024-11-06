Как показало исследование, семь из десяти жителей Эстонии начинают готовиться к Рождеству и Новому году уже в ноябре, а заканчивают за неделю до самих праздников. Более половины жителей Эстонии думают не только о подарках и украшении елки, но и о том, как сделать свои дома праздничными и уютными. Дизайнер интерьеров рассказывает о главных тенденциях новогодних украшений 2024 года и предлагает свежие идеи.
Смотрите галерею! ⟩ Дизайнер: готовимся к Рождеству и Новому году заранее
В этом году рождественский декор интерьера сочетает в себе традиции и инновации. Из года в год тенденции смещаются в сторону более продуманных решений ручной работы. От ретро-орнаментов до расписанных вручную статуэток, вдохновленных бытом наших бабушек и дедушек, шведским фольклором и нашим собственным умением.
«Эти тенденции сосредоточены на творчестве, природе и экологичности, что позволяет создать уникальную и волшебную праздничную атмосферу в современном духе», – говорит руководитель отдела дизайна IKEA Брита Миквере.
Скандинавская природная тематика
Дизайнер интерьеров подчеркивает, что тренд этого года – элементы северной природы. Будут популярны украшения в виде грибов, шишек и ягодных венков.
«Скандинавская природа находится в центре внимания, а такие тона как коричневый, ржавый, терракотовый и зеленый, создают богатый фон для лесных существ, как мифических, так и реальных. Украшения, вдохновленные природой, среди которых белки, лисы и грибы, придают нашим жилым помещениям причудливое лесное очарование», - говорит дизайнер интерьеров.
Скандинавские принты также активно возвращаются в моду. Мягкая, изысканная цветовая палитра включает в себя глубокий синий, лесную зелень, золото, цвет шампанского и любимый всеми бордово-красный.
Нестареющий красный цвет
Красный – традиционный праздничный цвет. Брита Миквере считает, что в этом году красный цвет, создающий праздничную атмосферу, еще более популярен.
«Использование красного цвета в декоре, будь то плед, свеча или скатерть, подчеркивает новогоднее настроение. В этом году в тренде сочетание красного с приглушенными тонами, такими как пастельный розовый и зеленый», – объясняет она.
Дизайнер также отмечает, что обновление мягкой мебели, например, подушек и пледов, при помощи праздничных тонов может существенно повлиять на образ вашего дома. Постелив на стол праздничную скатерть или сделав композицию со свечами и шишками в центре стола, может быстро освежить пространство без больших затрат.
Элементы, напоминающие о природе
Зелень популярна всегда, он же является основной тенденцией и в этом году. Пышные, украшенные ягодами гирлянды добавляют в интерьер текстуру и изобилие. Эти декоративные гирлянды одинаково хорошо смотрятся как на стене, так и на входной двери, в окне или на сервированном столе, создавая нужную праздничную атмосферу.
Дизайнер интерьеров подчеркивает, что реалистичные искусственные растения, которые сохраняют свой вид из года в год, позволят сэкономить время и ресурсы в долгосрочной перспективе, а если их по-разному декорировать, то они всегда будут оригинальны.
«Подумайте о декоре в скандинавском стиле с такими природными элементами как сосновые шишки, деревянные украшения и сушеные апельсиновые дольки. Украшения ручной работы, сделанные из натуральных материалов, могут внести свежую нотку практически без затрат», – делится Брита Миквере.
Новая жизнь старых украшений
Дизайнер интерьеров предлагает использовать старые украшения по-новому, например, перекрасить их в модные цвета или добавить ленты и зелень к уже имеющимся предметам.
«В этом году основное внимание уделяется персонализированным украшениям ручной работы. Семейные реликвии, самодельные украшения и уникальные безделушки, которые рассказывают свою историю или имеют сентиментальную ценность, сейчас в тренде, и, скорее всего, будут оставаться модными еще долгие годы», – делится дизайнер интерьеров.
Она рекомендует разложить все украшения на столе и проанализировать, какие оставить, что отдать, если есть сломанные и их можно починить, то их можно использовать повторно. Конечно, не обойдется без покупки чего-то новенького. Проверьте, не повреждены ли кабели гирлянд, или, возможно, пришло время заменить старые на новые энергоэффективные.
Светильники для темных вечеров
Ничто так не создает уют в самое темное время года, как мягкое, теплое освещение. Фонарики на батарейках и светодиодные гирлянды стали неотъемлемой частью зимних праздников. Не стоит также забывать о свечах и композициях из свечей – в подставках, подсвечниках или даже сами по себе они создают неповторимое праздничное тепло для любого дома.
«В зимние праздники у шведов есть традиция размещать в окнах декоративные светильники, настольные лампы или светодиодные гирлянды. Самые энергоэффективные – LED гирлянды и лампочки. Светодиодные (LED) лампочки служат дольше и потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. Стандартная LED лампочка на 250 люмен, работающая круглосуточно, потребляет всего 1,31 кВт/ч в месяц, то есть вы потратите всего несколько десятков центов, в зависимости от тарифов вашего поставщика электричества», – говорит дизайнер интерьеров.
Онлайн-опрос о новогодних праздниках был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. Опрос проходил в сентябре 2024 года и в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии.