Экономист: Эстония уступает Латвии и Литве по одному важному показателю

Снижение потребления продуктов питания объясняется двумя факторами. Во-первых, снятие связанных с COVID-19 ограничений вернуло потребление продуктов питания на допандемический уровень: во время ограничений потребление продуктов питания было выше за счет сокращения посещения ресторанов и кафе.

Кроме того, потребление продуктов снизилось из-за того, что инфляция и процентные ставки сильнее всего ударили по жителям с низкими доходами. Это также свидетельствует о неравномерном распределении покупательной способности: часть населения не сократила потребление непродовольственных товаров, несмотря на высокие процентные ставки и инфляцию, в то время как другая часть уменьшила потребление продуктов питания, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

В Эстонии потребление самое слабое

В Эстонии динамика розничной торговли является самой слабой в Балтии. Если в Латвии и Литве снизилось только потребление продуктов питания, то в Эстонии сократились продажи как продуктов питания, так и непродовольственных товаров.

В августе этого года общий объем розничной торговли в Эстонии был на 15,3% ниже по сравнению с пиком апреля 2022 года. Объем розничной торговли в Эстонии упал до уровня сентября 2020 года. Продажи продуктов в Эстонии на 10% ниже пикового уровня, достигнутого в феврале 2022 года, и сейчас находятся на уровне марта 2019 года. Продажи непродовольственных товаров на 19% ниже пикового уровня и сейчас соответствуют уровню октября 2020 года.

Вероятной причиной такого значительного сокращения является относительно более высокая задолженность частного сектора по сравнению с другими странами Балтии и более высокая долговая нагрузка домохозяйств. В Эстонии долговая нагрузка домохозяйств составляет 35% от ВВП, тогда как в Литве и Латвии эти показатели составляют 22% и 18% соответственно. Более высокий потребительский долг в Эстонии привел к тому, что рост процентных ставок оказал на сегмент непродовольственных товаров большее влияние, чем в Латвии и Литве.

Тем не менее, есть и положительные признаки. Хотя потребление продуктов в Эстонии продолжает снижаться, объемы розничных продаж непродовольственных товаров начали стабилизироваться. На это, вероятно, также повлияло снижение процентных ставок в еврозоне.

Однако данные Европейской комиссии показывают, что мнение эстонских потребителей о своих финансовых перспективах остается очень низким, из-за чего восстановление потребления непродовольственных товаров может быть крайне медленным. К тому же пока нет признаков стабилизации продаж продуктов питания, а это указывает на то, что финансовое положение населения остается уязвимым.