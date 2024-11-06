Ср, 6.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Cовет руководителей самоуправлений Партии реформ: подписание соглашения об образовании следует отложить

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Школа. Иллюстративное фото.
Школа. Иллюстративное фото. Фото: maroke/shutterstock

Во вторник в Тамсалу, на обсуждении соглашения об образовании, предложенного министром образования и науки Кристиной Каллас, руководители самоуправлений от Партии реформ предложили отложить его подписание до тех пор, пока в стратегии по госбюджету не будут обеспечены необходимые для этого средства.

По словам главы совета, вице-мэра Пярну Ирины Тальвисте, текущее соглашение об образовании не имеет финансовой поддержки и не учитывает интересы и возможности местных самоуправлений.

«Мы видим, что соглашение накладывает на местные самоуправления дополнительные обязательства, для которых отсутствуют финансовые гарантии», - сказала Тальвисте. Она отметила, что для ряда пунктов соглашения необходимы дополнительные анализы, чтобы определить затраты, которые потребуются на их реализацию.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх