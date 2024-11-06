Во вторник в Тамсалу, на обсуждении соглашения об образовании, предложенного министром образования и науки Кристиной Каллас, руководители самоуправлений от Партии реформ предложили отложить его подписание до тех пор, пока в стратегии по госбюджету не будут обеспечены необходимые для этого средства.
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Cовет руководителей самоуправлений Партии реформ: подписание соглашения об образовании следует отложить
По словам главы совета, вице-мэра Пярну Ирины Тальвисте, текущее соглашение об образовании не имеет финансовой поддержки и не учитывает интересы и возможности местных самоуправлений.
«Мы видим, что соглашение накладывает на местные самоуправления дополнительные обязательства, для которых отсутствуют финансовые гарантии», - сказала Тальвисте. Она отметила, что для ряда пунктов соглашения необходимы дополнительные анализы, чтобы определить затраты, которые потребуются на их реализацию.