Cовет руководителей самоуправлений Партии реформ: подписание соглашения об образовании следует отложить

Во вторник в Тамсалу, на обсуждении соглашения об образовании, предложенного министром образования и науки Кристиной Каллас, руководители самоуправлений от Партии реформ предложили отложить его подписание до тех пор, пока в стратегии по госбюджету не будут обеспечены необходимые для этого средства.