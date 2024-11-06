Теннисистка из страны-агрессора завершает год первой ракеткой мира

Американка Гауфф, которая из 12 игр проведенных ранее со Свентек выиграла лишь одну, сейчас сумела добиться своего. Она играла агрессивно, в случае неудачи сохраняла спокойствие и выиграла со счетом 6:3, 6:4. Гауфф идет с полным успехом, в первом туре в двух сетах она обыграла землячку Джессику Пегулу.

Соболенко, выигравшая в этом году два турнира Большого шлема (Australian и US Open), во второй раз в карьере поднялась на вершину мирового рейтинга в конце октября, когда Святек заработал штраф по очкам за нарушение турнирного лимита WTA 500. (лучшие игроки обязаны сыграть шесть турниров такого уровня в год), что опустило ее на второе место. Впервые Соболенко наслаждалась статусом топ-ракетки 2023 года с сентября по ноябрь.

Соболенко в этом году второй раз возглавляет мировой рейтинг, сместив на второе место Свентек (Свентек была первой ракеткой мира с ноября 2023 года).