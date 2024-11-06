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Теннисистка из страны-агрессора завершает год первой ракеткой мира

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Арина Соболенко.
Арина Соболенко. Фото: ALEKSANDRA SZMIGIEL

На проходящем в Саудовской Аравии женском итоговом теннисном турнире стало понятно, что белоруска Арина Соболенко завершит 2024 год в статусе первой ракетки мира, поскольку ее единственная конкурентка Ига Свентек проиграла на групповом этапе Коко Гауфф.

Американка Гауфф, которая из 12 игр проведенных ранее со Свентек выиграла лишь одну, сейчас сумела добиться своего. Она играла агрессивно, в случае неудачи сохраняла спокойствие и выиграла со счетом 6:3, 6:4. Гауфф идет с полным успехом, в первом туре в двух сетах она обыграла землячку Джессику Пегулу.

Соболенко, выигравшая в этом году два турнира Большого шлема (Australian и US Open), во второй раз в карьере поднялась на вершину мирового рейтинга в конце октября, когда Святек заработал штраф по очкам за нарушение турнирного лимита WTA 500. (лучшие игроки обязаны сыграть шесть турниров такого уровня в год), что опустило ее на второе место. Впервые Соболенко наслаждалась статусом топ-ракетки 2023 года с сентября по ноябрь.

Соболенко в этом году второй раз возглавляет мировой рейтинг, сместив на второе место Свентек (Свентек была первой ракеткой мира с ноября 2023 года).

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