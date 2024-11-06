ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Поляки опасаются, что НАТО может втянуть их в войну с Россией

В Польше возникла противоречивая ситуация в правительственной коммуникации. Министр иностранных дел заявил, что НАТО может изменить свое решение и не уничтожать ракеты над Украиной, которые могут двигаться из Украины в сторону Польши или других стран-членов НАТО, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.