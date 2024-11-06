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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Поляки опасаются, что НАТО может втянуть их в войну с Россией

Перевод: Валерия Ермакова
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Истребители МиГ-29. Изображение носит иллюстративный характер.
Истребители МиГ-29. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: ANDREJ CUKIC

В Польше возникла противоречивая ситуация в правительственной коммуникации. Министр иностранных дел заявил, что НАТО может изменить свое решение и не уничтожать ракеты над Украиной, которые могут двигаться из Украины в сторону Польши или других стран-членов НАТО, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Министр иностранных дел Польши не стал говорить об этой возможности как о готовящемся решении, но оставил впечатление, что Польша работает в этом направлении из соображений собственной безопасности.

В свою очередь, вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковски заявил в интервью Radio Zet, что предложения президента Украины использовать размещенные в Польше системы противовоздушной обороны для уничтожения целей в украинском воздушном пространстве могут втянуть Польшу в войну с Россией.

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