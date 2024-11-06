Дом Москвы никому не нужен? В Риге в третий раз пытаются продать бывшую российскую недвижимость

Таким образом, стартовая цена объекта на следующем аукционе составит 2,499 миллиона евро.

Это уже второе снижение цены на «Дом Москвы»: первое снижение на 20 процентов было сделано в октябре 2024 года после первого неудачного аукциона.

Уже сообщалось, что повторный аукцион «Дома Москвы» не вызвал интереса у потенциальных инвесторов. Объект был выставлен на аукцион по стартовой цене 2,856 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.