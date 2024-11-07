Все украинские новостные ресурсы в эти дни заполнены главной темой дня - выборами в США. Украинцев можно понять - от политики избранного президента и его администрации будет во многом зависеть выживание воюющей страны. Rus.Postimees спросил украинских экспертов по вопросам безопасности и международных отношений, чего они ждут от Дональда Трампа на посту президента США.
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Украинские эксперты о Трампе: «Когда доходило до дела, его позиция к нашим врагам была очень жесткой»
Большинство опрошенных нами специалистов сошлись во мнении, что в отношениях Украины и США как минимум произойдет сдвиг после многомесячной стагнации и что предвыборные обещания Трампа не обязательно станут планом действий.
В период президентской избирательной гонки действующая администрация президента избегала резких движений и оценок, поэтому украинский вопрос завис.