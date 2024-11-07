Украинские эксперты о Трампе: «Когда доходило до дела, его позиция к нашим врагам была очень жесткой»

Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

Все украинские новостные ресурсы в эти дни заполнены главной темой дня - выборами в США. Украинцев можно понять - от политики избранного президента и его администрации будет во многом зависеть выживание воюющей страны. Rus.Postimees спросил украинских экспертов по вопросам безопасности и международных отношений, чего они ждут от Дональда Трампа на посту президента США.