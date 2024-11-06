Видео Самый невероятный сейв: застрявший в сетке вратарь все же сумел спасти ворота

Вратарь «Бирстеда» Фрэнки Леонард вышел во время матча из ворот и это чуть не стало фатальным – он едва не пропустил гол. Дальше ситуация начала развиваться стремительно: вратарь, заметив мяч, бросился в ворота. Мяч ударился в перекладину, а Леонарда запутался шипами бутсы в сетке.