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Видео Самый невероятный сейв: застрявший в сетке вратарь все же сумел спасти ворота

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Футбольное поле, иллюстративное фото.
Футбольное поле, иллюстративное фото. Фото: Erakogu

В сети распространяется видео с невероятным сейвом: вратарь запутался в сетке ворот, однако сумел отбить мяч.

Курьез произошел в матче Восточной футбольной лиги Южных графств между «Бирстед» и «Фишер», сообщает ESPN.

Вратарь «Бирстеда» Фрэнки Леонард вышел во время матча из ворот и это чуть не стало фатальным – он едва не пропустил гол. Дальше ситуация начала развиваться стремительно: вратарь, заметив мяч, бросился в ворота. Мяч ударился в перекладину, а Леонарда запутался шипами бутсы в сетке.

В этот момент форвард «Фишера» решил добить гол и нанес удар. Несмотря на критическую ситуацию, Леонард сумел отбить мяч.

После этого арбитр остановил матч, чтобы голкипер сумел освободиться.

«Мой самый странный сейв в карьере», - прокомментировал Леонард.

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