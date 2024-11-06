В сети распространяется видео с невероятным сейвом: вратарь запутался в сетке ворот, однако сумел отбить мяч.
Видео ⟩ Самый невероятный сейв: застрявший в сетке вратарь все же сумел спасти ворота
Курьез произошел в матче Восточной футбольной лиги Южных графств между «Бирстед» и «Фишер», сообщает ESPN.
Вратарь «Бирстеда» Фрэнки Леонард вышел во время матча из ворот и это чуть не стало фатальным – он едва не пропустил гол. Дальше ситуация начала развиваться стремительно: вратарь, заметив мяч, бросился в ворота. Мяч ударился в перекладину, а Леонарда запутался шипами бутсы в сетке.
В этот момент форвард «Фишера» решил добить гол и нанес удар. Несмотря на критическую ситуацию, Леонард сумел отбить мяч.
После этого арбитр остановил матч, чтобы голкипер сумел освободиться.
«Мой самый странный сейв в карьере», - прокомментировал Леонард.
weirdest save I’ve made ever 🤣 pic.twitter.com/Cl2QOXektj— Frankie Leonard (@fleonard04_) November 2, 2024