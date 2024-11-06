На нарвском заводе постоянных магнитов NPM Narva, возведение которого все еще продолжается, уже трудоустроены свыше 30 человек, пишет Rus.ERR.
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Работу на новом нарвском заводе нашли уже свыше 30 человек
По словам руководителя по персоналу и коммуникациям NPM Narva Ольги Зайцевой, основную часть подписавших трудовые договоры сотрудников составляют операторы и инженерный персонал, пишет «Силламяэский вестник», отмечая, что часть из них прошла стажировку на родственных предприятиях или у поставщиков оборудования в азиатских странах.
Строительные работы первой очереди завода сейчас выполнены более чем на 80 процентов - сооружен производственный корпус протяженностью триста метров и площадью 20 тысяч квадратных метров.