Работу на новом нарвском заводе нашли уже свыше 30 человек

По словам руководителя по персоналу и коммуникациям NPM Narva Ольги Зайцевой, основную часть подписавших трудовые договоры сотрудников составляют операторы и инженерный персонал, пишет «Силламяэский вестник», отмечая, что часть из них прошла стажировку на родственных предприятиях или у поставщиков оборудования в азиатских странах.