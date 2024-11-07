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ИСТОРИЯ 75 лет назад эстонские ученики взорвали памятник красноармейцу

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Вернувшиеся из заключения в Сибири члены организации «Сине-черно-белый» (СЧБ) (слева направо): Хейки Вайбла, Карл Пийр, Айме Теска (Эспенберг), Юри Моотсе, Рийта Винт (Сарв), Эллен Рандер (Кельдер), Юло Райдма, Вирве Оямяэ (Крист), Рейн Лийк, Ильмар Мадиссон и Ивар Кург.
Вернувшиеся из заключения в Сибири члены организации «Сине-черно-белый» (СЧБ) (слева направо): Хейки Вайбла, Карл Пийр, Айме Теска (Эспенберг), Юри Моотсе, Рийта Винт (Сарв), Эллен Рандер (Кельдер), Юло Райдма, Вирве Оямяэ (Крист), Рейн Лийк, Ильмар Мадиссон и Ивар Кург. Фото: Тартуский городской музей

В последние минуты 5 ноября 1949 года в парке Раади прогремел взрыв, который окрестные жители связали со ставшей уже привычной деятельностью советских оккупационных войск в районе аэродрома. Но настоящая причина этого грохота выяснилась ранним утром следующего дня, когда спешившие в раадиское учебное хозяйство доярки обнаружили, что с постамента исчез монумент в виде вооруженного красноармейца, установленный на братской могиле в память о советских воинах.

Учебное хозяйство сообщило о случившемся в милицию, и вскоре на место происшествия прибыли оперативные сотрудники. Вмести с ними приехал и дежурный Тартуского отделения Министерства государственной безопасности (МГБ) Виктор Лейберг, потому что это было серьезное антисоветское преступление. В тот же день, 6 ноября, представители тартуских предприятий и учреждений должны были возложить венки к подножию советского памятника. В одно мгновение пропагандистское мероприятие в честь октябрьских праздников оказалось на грани срыва.

Monument Raadi pargis, pildistatud enne 1949. aastat.

Монумент в парке Раади, сфотографированный до 1949 года. Фото: Леопольд Матт/Эрм

В поисках следов

Милицейская собака пару раз брала след у монумента, но безрезультатно. Один след прервался на подвальном этаже жилого дома на улице Пуйестеэ, а другие вели к раадискому учебному хозяйству, куда ушли обнаружившие последствия взрыва доярки.

К более тщательному осмотру места происшествия можно было приступить только с наступлением утра. Выяснилось, что заряд взрывчатки полностью разнес нижнюю часть фигуры, осколки которой разлетелись в радиусе десяти метров. Бюст красноармейца лежал недалеко от постамента. В качестве вещественных доказательств были собраны куски бикфордова шнура и окурки сигарет «Спорт». На аллеях парка было обнаружено еще несколько подозрительных отпечатков обуви, а также установлено, что в качестве взрывчатого вещества использовался аммонит. Но никаких конкретных зацепок чекисты так и не нашли.

На более тщательный анализ происшествия времени уже не оставалось. Церемония возложения венков у мемориала должна была начаться в полдень, поэтому основное внимание было направлено на сокрытие следов, указывающих на взрыв.

Постамент быстро привели в порядок, достали новую фигуру красноармейца, правда, «меньших размеров, чем разрушенная»: так указал в протоколе старший майор пятого участка Тартуского отделения МГБ Алексей Попков. Загадочное уменьшение в размерах статуи красноармейца-оккупанта заметили и в последующие дни обсуждали многие жители Тарту.

SMV lendlehel on kujutatud eesti talumeest kandmas plakatit kirjaga «Elagu meie suur juht ja õpetaja» ning tema selja taga Stalinit, käes nagaan.
Изображенный на листовке СЧБ эстонский хуторянин, несущий плакат с надписью «Да здравствует наш великий вождь и учитель!», за его спиной – Сталин с наганом в руке. Фото: Пеару Кууск/Национальный архив

Беспокойство чекистов усилилось из-за того, что буквально накануне, вечером 4 ноября, в почтовых ящиках и в подъездах Тарту были обнаружены листовки с изображением эстонского хуторянина, несущего плакат с надписью «Да здравствует наш великий вождь и учитель!», а за его спиной – Сталин с наганом в руке. Большое количество листовок и использование качественного типографского клише указывали на существование подпольной организации. Взрыв в Раади развеял последние сомнения в этом.

Казалось, что листовки и могут стать такой зацепкой. Из-за печатной формы в орбиту внимания чекистов попали студенты Тартуского государственного художественного института.

В ноябре 1949 года были арестованы несколько молодых художников – Лембит Саартс, Юло Соостер и другие. Особое подозрение у следователей вызвали карикатуры на Сталина, найденные при обыске дома у Лембита Саартса. Однако установить хоть малейшую связь между группой художников и найденными в Тарту листовками так и не удалось. Несмотря на это, в июне 1950 года их приговорили к 10 годам колонии особого режима.

В декабре 1949 года разом была взята под стражу большая часть действовавшей в Выру Тайной организации куперьяновцев (ТОК). Выяснилось, что они несколько раз распространяли в Выру листовки и развешивали сине-черно-белые бумажные флажки. В апреле 1949 года члены СЧБ вознамерились взорвать здание Вырумааского отделения МГБ, а также памятник оккупантам в Вырусоо.

Загадочное уменьшение в размерах статуи красноармейца-оккупанта заметили и в последующие дни обсуждали многие жители Тарту.

Никого более подходящего на роль виновников в поле зрения не наблюдалось, поэтому ноябрьские события 1949 года в Тарту было решено повесить на куперьяновцев. Обрывки бикфордова шнура и окурки были приобщены к делу ТОК в качестве вещественных доказательств. В сентябре 1950 года Московская чрезвычайная комиссия приговорила членов ТОК к длительному заключению в сибирских лагерях.

SMV lendlehel on karikatuurselt kujutatud Stalinit (paremal).

На листовках СЧБ карикатурно изображен Сталин (справа). Фото: Пеару Кууск/Национальный архив

На самом деле, уже весной 1950 года чекистам должно было стать понятно, что они все еще идут по ложному следу. 30 апреля 1950 года в Тарту снова были найдены листовки, выполненные в точно такой же технике, как и экземпляры, найденные в 1949 году. Под заголовком «Каннибалы под личиной миротворцев!» снова был карикатурно изображен Сталин. 1 мая похожие листовки в своих почтовых ящиках обнаружили и жители Вильянди.

Охота на подрывников Раади и распространителей листовок продолжилась. Приближались октябрьские праздники 1950 года, поэтому возникли опасения новых антисоветских выступлений.

В конце октября были арестованы скрывавшиеся в лесах Антс Виро с двумя соратниками. Во время допросов выяснились связи молодых людей с бывшими одноклассниками из Тартуской 1-й средней школы и тот факт, что в школе действует подпольная ученическая организация «Свободная Эстония». В ходе следствия также были установлены «буржуазно-националистические» настроения, царившие среди некоторых учащихся Тартуской 6-й средней школы.

В результате обысков в руки чекистов попали устав организации, тексты присяги и значки, однако все это относилось к организации под названием «Сине-черно-белый» (СЧБ). После короткого замешательства чекисты поняли, что вышли на след сразу двух тартуских молодежных организаций. «Свободная Эстония» состояла по большей части из учеников 1-й средней школы, а ядро СЧБ формировали мальчики из 6-й средней школы.

За несколько месяцев были арестованы 36 членов СЧБ. На допросах выяснилось, что чекисты поймали организаторов взрыва в парке Раади, которые доставили им столько головной боли. Изготовителями и распространителями листовок, обнаруженных во время октябрьских праздников 1949 года в Тарту, а также в мае 1950 года в Тарту и Вильянди, тоже оказались молодые люди из СЧБ.

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SMV valmistatud lendlehed rahvusarhiivis.

Изготовленные членами СЧБ листовки в Национальном архиве. Фото: Пеару Кууск

Зарождение и деятельность СЧБ

В 1946 году организацию СЧБ основали шесть учеников Тартуской 6-й средней школы: Велло Иллисте, Карл Пийр, Антс Зово, Тынис Йыгиаас, Ивар Кург и Юло Райдма. На первых собраниях ученики согласовали структуру СЧБ, которая для соблюдения конспирации должна была состоять из ячеек по пять-шесть человек, составили текст присяги и обсудили эскиз значка. Как и положено школьникам, цели они поставили прямые и смелые: Организация СЧБ намеревалась свергнуть коммунистический режим в Эстонии и всячески способствовать восстановлению национальной республики.

Весной 1947 года здоровье Велло Иллисте, избранного главой СЧБ, ухудшилось, и летом 1949 года он умер. Руководство СЧБ принял на себя Карл Пийр, который считал, что настало время конкретных действий. Наиболее значимой движущей силой стали ужасы мартовской депортации.

В марте 1949 года будущая член СЧБ Рийта Винт сделала в своем дневнике запись: «В ночь с 24-го на 25-е началась депортация. Людей увозят самым ужасным образом, целыми семьями из Тарту и его окрестностей, волостей, и так по всей Эстонии. Видимо, скоро и до нас доберутся. Людей свозят к железной дороге рядом с лесопильней у реки, к вокзалу. Я ходила посмотреть. Бесконечная вереница вагонов для скота (говорят, около семидесяти), все вагоны битком забиты, а людей продолжают подвозить на машинах».

К октябрьским праздникам 1949 года было принято решение распечатать первые листовки и показать, что сопротивление оккупантам продолжается. Юло Райдма вырезал у себя дома из резиновой подошвы типографское клише и печать СЧБ. Всего было изготовлено около 500 листовок.

Вся предстоящая операция была тщательно продумана, никто не был пойман с поличным, что вселило в юношей смелость. 4 ноября в газете «Эдаси» вышло сообщение о том, что 6 ноября у ратуши начнется шествие, которое завершится в Раади возложением венков к памятнику красноармейцам. У члена СЧБ Хейки Вайбла родилась отважная идея, которую все поддержали: взорвать статую и тем самым сорвать коммунистическое пропагандистское мероприятие.

Вечером 5 ноября Хейки Вайбла и Тынис Йыгиаас после праздничных мероприятий в Тартуской 2-й средней школе отправились в центр города, чтобы встретиться с Рийтой Винт, Мийей Савиаук и Эллен Рандер. Днем ранее эти девочки из СЧБ участвовали в распространении листовок, а теперь было принято решение привлечь их к операции в парке Раади.

Хейки Вайбла взял с собой взрывчатку, детонатор и бикфордов шнур, все это дал ему Карл Пийр. Снарядившись таким образом, компания из пяти человек направилась к Эмайыги, в сторону Раади. В парке девочки рассредоточились для наблюдения за дорогой, а Хейки Вайбла и Тынис Йыгиаас пошли к памятнику. Заложили взрывчатку между кирзовыми сапогами солдата и от сигареты подожгли бикфордов шнур.

15 марта 1951 года министр государственной безопасности Эстонской ССР Валентин Москаленко отправил в Москву письмо, в котором попросил МГБ рассмотреть уголовное дело в особом порядке. «Рассмотрение данного дела в суде с привлечением большого числа свидетелей, многие из которых не арестованы по оперативным соображениям, а взяты в агентурную разработку, может привести к нежелательным последствиям, поскольку свидетелям станет известно о собранных на них компрометирующих материалах. Сам по себе факт суда над группой молодых людей может вызвать нежелательную реакцию и активизацию антисоветских элементов, особенно среди учащихся», – написал он.

Riikliku julgeoleku ministeeriumis koostatud skeemil on SMV liikmete fotod ja nimed.

На схеме, составленной в Министерстве государственной безопасности, есть фотографии и имена членов СЧБ. Фото: Пеару Кууск/Национальный архив

9 июня 1951 года чрезвычайная комиссия в Москве заочно осудила 36 членов СЧБ и приговорила их к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет. Их возраст на тот момент составлял всего лишь от 18 лет до 21 года. Большинство из этих борцов за свободу вернулись из сибирских лагерей в 1956 году.

В 2001 году члены СЧБ помогли основать музей тюремных камер КГБ в Тарту, в бывшем здании МГБ, так называемом сером доме, с которого начался их тюремный путь. И лишь немногие члены СЧБ застали окончательное исчезновение советского памятника в Раади в 2022 году.

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