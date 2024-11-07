В последние минуты 5 ноября 1949 года в парке Раади прогремел взрыв, который окрестные жители связали со ставшей уже привычной деятельностью советских оккупационных войск в районе аэродрома. Но настоящая причина этого грохота выяснилась ранним утром следующего дня, когда спешившие в раадиское учебное хозяйство доярки обнаружили, что с постамента исчез монумент в виде вооруженного красноармейца, установленный на братской могиле в память о советских воинах.
ИСТОРИЯ ⟩ 75 лет назад эстонские ученики взорвали памятник красноармейцу
Учебное хозяйство сообщило о случившемся в милицию, и вскоре на место происшествия прибыли оперативные сотрудники. Вмести с ними приехал и дежурный Тартуского отделения Министерства государственной безопасности (МГБ) Виктор Лейберг, потому что это было серьезное антисоветское преступление. В тот же день, 6 ноября, представители тартуских предприятий и учреждений должны были возложить венки к подножию советского памятника. В одно мгновение пропагандистское мероприятие в честь октябрьских праздников оказалось на грани срыва.
В поисках следов
Милицейская собака пару раз брала след у монумента, но безрезультатно. Один след прервался на подвальном этаже жилого дома на улице Пуйестеэ, а другие вели к раадискому учебному хозяйству, куда ушли обнаружившие последствия взрыва доярки.
К более тщательному осмотру места происшествия можно было приступить только с наступлением утра. Выяснилось, что заряд взрывчатки полностью разнес нижнюю часть фигуры, осколки которой разлетелись в радиусе десяти метров. Бюст красноармейца лежал недалеко от постамента. В качестве вещественных доказательств были собраны куски бикфордова шнура и окурки сигарет «Спорт». На аллеях парка было обнаружено еще несколько подозрительных отпечатков обуви, а также установлено, что в качестве взрывчатого вещества использовался аммонит. Но никаких конкретных зацепок чекисты так и не нашли.
На более тщательный анализ происшествия времени уже не оставалось. Церемония возложения венков у мемориала должна была начаться в полдень, поэтому основное внимание было направлено на сокрытие следов, указывающих на взрыв.
Постамент быстро привели в порядок, достали новую фигуру красноармейца, правда, «меньших размеров, чем разрушенная»: так указал в протоколе старший майор пятого участка Тартуского отделения МГБ Алексей Попков. Загадочное уменьшение в размерах статуи красноармейца-оккупанта заметили и в последующие дни обсуждали многие жители Тарту.
Беспокойство чекистов усилилось из-за того, что буквально накануне, вечером 4 ноября, в почтовых ящиках и в подъездах Тарту были обнаружены листовки с изображением эстонского хуторянина, несущего плакат с надписью «Да здравствует наш великий вождь и учитель!», а за его спиной – Сталин с наганом в руке. Большое количество листовок и использование качественного типографского клише указывали на существование подпольной организации. Взрыв в Раади развеял последние сомнения в этом.
Казалось, что листовки и могут стать такой зацепкой. Из-за печатной формы в орбиту внимания чекистов попали студенты Тартуского государственного художественного института.
В ноябре 1949 года были арестованы несколько молодых художников – Лембит Саартс, Юло Соостер и другие. Особое подозрение у следователей вызвали карикатуры на Сталина, найденные при обыске дома у Лембита Саартса. Однако установить хоть малейшую связь между группой художников и найденными в Тарту листовками так и не удалось. Несмотря на это, в июне 1950 года их приговорили к 10 годам колонии особого режима.
В декабре 1949 года разом была взята под стражу большая часть действовавшей в Выру Тайной организации куперьяновцев (ТОК). Выяснилось, что они несколько раз распространяли в Выру листовки и развешивали сине-черно-белые бумажные флажки. В апреле 1949 года члены СЧБ вознамерились взорвать здание Вырумааского отделения МГБ, а также памятник оккупантам в Вырусоо.
Загадочное уменьшение в размерах статуи красноармейца-оккупанта заметили и в последующие дни обсуждали многие жители Тарту.
Никого более подходящего на роль виновников в поле зрения не наблюдалось, поэтому ноябрьские события 1949 года в Тарту было решено повесить на куперьяновцев. Обрывки бикфордова шнура и окурки были приобщены к делу ТОК в качестве вещественных доказательств. В сентябре 1950 года Московская чрезвычайная комиссия приговорила членов ТОК к длительному заключению в сибирских лагерях.
На самом деле, уже весной 1950 года чекистам должно было стать понятно, что они все еще идут по ложному следу. 30 апреля 1950 года в Тарту снова были найдены листовки, выполненные в точно такой же технике, как и экземпляры, найденные в 1949 году. Под заголовком «Каннибалы под личиной миротворцев!» снова был карикатурно изображен Сталин. 1 мая похожие листовки в своих почтовых ящиках обнаружили и жители Вильянди.
Охота на подрывников Раади и распространителей листовок продолжилась. Приближались октябрьские праздники 1950 года, поэтому возникли опасения новых антисоветских выступлений.
В конце октября были арестованы скрывавшиеся в лесах Антс Виро с двумя соратниками. Во время допросов выяснились связи молодых людей с бывшими одноклассниками из Тартуской 1-й средней школы и тот факт, что в школе действует подпольная ученическая организация «Свободная Эстония». В ходе следствия также были установлены «буржуазно-националистические» настроения, царившие среди некоторых учащихся Тартуской 6-й средней школы.
В результате обысков в руки чекистов попали устав организации, тексты присяги и значки, однако все это относилось к организации под названием «Сине-черно-белый» (СЧБ). После короткого замешательства чекисты поняли, что вышли на след сразу двух тартуских молодежных организаций. «Свободная Эстония» состояла по большей части из учеников 1-й средней школы, а ядро СЧБ формировали мальчики из 6-й средней школы.
За несколько месяцев были арестованы 36 членов СЧБ. На допросах выяснилось, что чекисты поймали организаторов взрыва в парке Раади, которые доставили им столько головной боли. Изготовителями и распространителями листовок, обнаруженных во время октябрьских праздников 1949 года в Тарту, а также в мае 1950 года в Тарту и Вильянди, тоже оказались молодые люди из СЧБ.
.
Зарождение и деятельность СЧБ
В 1946 году организацию СЧБ основали шесть учеников Тартуской 6-й средней школы: Велло Иллисте, Карл Пийр, Антс Зово, Тынис Йыгиаас, Ивар Кург и Юло Райдма. На первых собраниях ученики согласовали структуру СЧБ, которая для соблюдения конспирации должна была состоять из ячеек по пять-шесть человек, составили текст присяги и обсудили эскиз значка. Как и положено школьникам, цели они поставили прямые и смелые: Организация СЧБ намеревалась свергнуть коммунистический режим в Эстонии и всячески способствовать восстановлению национальной республики.
Весной 1947 года здоровье Велло Иллисте, избранного главой СЧБ, ухудшилось, и летом 1949 года он умер. Руководство СЧБ принял на себя Карл Пийр, который считал, что настало время конкретных действий. Наиболее значимой движущей силой стали ужасы мартовской депортации.
В марте 1949 года будущая член СЧБ Рийта Винт сделала в своем дневнике запись: «В ночь с 24-го на 25-е началась депортация. Людей увозят самым ужасным образом, целыми семьями из Тарту и его окрестностей, волостей, и так по всей Эстонии. Видимо, скоро и до нас доберутся. Людей свозят к железной дороге рядом с лесопильней у реки, к вокзалу. Я ходила посмотреть. Бесконечная вереница вагонов для скота (говорят, около семидесяти), все вагоны битком забиты, а людей продолжают подвозить на машинах».
К октябрьским праздникам 1949 года было принято решение распечатать первые листовки и показать, что сопротивление оккупантам продолжается. Юло Райдма вырезал у себя дома из резиновой подошвы типографское клише и печать СЧБ. Всего было изготовлено около 500 листовок.
Вся предстоящая операция была тщательно продумана, никто не был пойман с поличным, что вселило в юношей смелость. 4 ноября в газете «Эдаси» вышло сообщение о том, что 6 ноября у ратуши начнется шествие, которое завершится в Раади возложением венков к памятнику красноармейцам. У члена СЧБ Хейки Вайбла родилась отважная идея, которую все поддержали: взорвать статую и тем самым сорвать коммунистическое пропагандистское мероприятие.
Вечером 5 ноября Хейки Вайбла и Тынис Йыгиаас после праздничных мероприятий в Тартуской 2-й средней школе отправились в центр города, чтобы встретиться с Рийтой Винт, Мийей Савиаук и Эллен Рандер. Днем ранее эти девочки из СЧБ участвовали в распространении листовок, а теперь было принято решение привлечь их к операции в парке Раади.
Хейки Вайбла взял с собой взрывчатку, детонатор и бикфордов шнур, все это дал ему Карл Пийр. Снарядившись таким образом, компания из пяти человек направилась к Эмайыги, в сторону Раади. В парке девочки рассредоточились для наблюдения за дорогой, а Хейки Вайбла и Тынис Йыгиаас пошли к памятнику. Заложили взрывчатку между кирзовыми сапогами солдата и от сигареты подожгли бикфордов шнур.
15 марта 1951 года министр государственной безопасности Эстонской ССР Валентин Москаленко отправил в Москву письмо, в котором попросил МГБ рассмотреть уголовное дело в особом порядке. «Рассмотрение данного дела в суде с привлечением большого числа свидетелей, многие из которых не арестованы по оперативным соображениям, а взяты в агентурную разработку, может привести к нежелательным последствиям, поскольку свидетелям станет известно о собранных на них компрометирующих материалах. Сам по себе факт суда над группой молодых людей может вызвать нежелательную реакцию и активизацию антисоветских элементов, особенно среди учащихся», – написал он.
9 июня 1951 года чрезвычайная комиссия в Москве заочно осудила 36 членов СЧБ и приговорила их к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет. Их возраст на тот момент составлял всего лишь от 18 лет до 21 года. Большинство из этих борцов за свободу вернулись из сибирских лагерей в 1956 году.
В 2001 году члены СЧБ помогли основать музей тюремных камер КГБ в Тарту, в бывшем здании МГБ, так называемом сером доме, с которого начался их тюремный путь. И лишь немногие члены СЧБ застали окончательное исчезновение советского памятника в Раади в 2022 году.