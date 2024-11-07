ИСТОРИЯ 75 лет назад эстонские ученики взорвали памятник красноармейцу

В конце октября были арестованы скрывавшиеся в лесах Антс Виро с двумя соратниками. Во время допросов выяснились связи молодых людей с бывшими одноклассниками из Тартуской 1-й средней школы и тот факт, что в школе действует подпольная ученическая организация «Свободная Эстония». В ходе следствия также были установлены «буржуазно-националистические» настроения, царившие среди некоторых учащихся Тартуской 6-й средней школы.

В результате обысков в руки чекистов попали устав организации, тексты присяги и значки, однако все это относилось к организации под названием «Сине-черно-белый» (СЧБ). После короткого замешательства чекисты поняли, что вышли на след сразу двух тартуских молодежных организаций. «Свободная Эстония» состояла по большей части из учеников 1-й средней школы, а ядро СЧБ формировали мальчики из 6-й средней школы.

За несколько месяцев были арестованы 36 членов СЧБ. На допросах выяснилось, что чекисты поймали организаторов взрыва в парке Раади, которые доставили им столько головной боли. Изготовителями и распространителями листовок, обнаруженных во время октябрьских праздников 1949 года в Тарту, а также в мае 1950 года в Тарту и Вильянди, тоже оказались молодые люди из СЧБ.

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Изготовленные членами СЧБ листовки в Национальном архиве. Фото: Пеару Кууск

Зарождение и деятельность СЧБ