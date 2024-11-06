Данные за десять месяцев года: продажи квартир в Таллинне продолжают расти

«В связи с сезонными колебаниями рынка недвижимости обычно самым активным периодом года является осень. В этом году по сравнению с предыдущими месяцами количество сделок выросло именно в октябре, хотя, как правило, рост обычно приходится на сентябрь», - объяснил руководитель по продажам и маркетингу компании Bonava Лаури Лааноя.

По неофициальным данным Земельного департамента, в октябре с квартирной собственностью, использующейся в качестве жилых помещений, было заключено 834 сделки, что на 119 больше, чем в сентябре и на 23 процента больше, чем в октябре 2023 года. Всего в Таллинне в этом году заключено 6615 сделок купли-продажи квартир, что на шесть процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Небольшой рост наблюдается у продаж квартир в новых домах в Таллинне как в прошлом месяце, так и в прошлом году. По данным Citify, в октябре в Таллинне была продана 121 новая квартира, что на 15 больше, чем в сентябре. Если сравнить количество продаж новых квартир в октябре с тем же месяцем прошлого года, рост составил 42 процента. В этом году количество сделок с новым жильем по сравнению с прошлым годом выросло на 16,2 процента.

«Мы видим явную активизацию на рынке продаж нового жилья по сравнению с прошлым годом. Решения о покупке, несомненно, были подкреплены снижением процентных ставок, и сегодня мы можем быть уверены, что уровень цен сохранится. Рынок также поддерживается долгожданной активной конкуренцией на рынке ипотечного кредитования», - описывает Лааноя.

По данным Citify.eu, больше всего новых квартир в Таллинне в октябре продала компания Reterra Estate, по итогам десяти месяцев этого года лидируют Liven, Bonava и Merko.

Средняя цена квадратного метра проданных в Таллинне новых квартир в октябре составила 4451 евро, средняя цена квадратного метра за тот же период прошлого года – 3933 евро.

Наибольшее количество новых квартир было продано в октябре в Пыхья-Таллинне. Наибольшее количество новых квартир за десять месяцев текущего года продано в Хааберсти, за ним следуют Пыхья-Таллинн и Кесклинн. Самый большой выбор квартир в новостройках на данный момент доступен в Кесклинне – 780 предложений.