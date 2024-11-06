В ночь на понедельник волки разорвали собаку, привязанную на цепи, в деревне Коокла в Вильяндимаа. На следующий день они напали на другое домашнее животное в соседней деревне Кабила, также находящейся в волости Пыхья-Сакала. Эти два населенных пункта расположены всего в двух-трех километрах друг от друга.
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ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Волки разорвали собаку во дворе жилого дома
Согласно имеющейся информации, собака осталась одна во дворе дома, поскольку хозяйка была госпитализирована днем из-за проблем со здоровьем. На следующее утро сосед пришел покормить питомца, но не нашел его. Через некоторое время он увидел тело собаки неподалеку.
1 ноября в Эстонии начался сезон охоты на волка, однако 5 ноября он был приостановлен. Суд установил временные ограничения по иску некоммерческой организации «Крупные хищники Эстонии», согласно которым, охота на волков в Эстонии запрещена как минимум до 4 декабря. Кроме того, в районах Коокла и Кабила лицензий на отстрел волков не было выдано.