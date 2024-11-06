ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО Волки разорвали собаку во дворе жилого дома

В ночь на понедельник волки разорвали собаку, привязанную на цепи, в деревне Коокла в Вильяндимаа. На следующий день они напали на другое домашнее животное в соседней деревне Кабила, также находящейся в волости Пыхья-Сакала. Эти два населенных пункта расположены всего в двух-трех километрах друг от друга.