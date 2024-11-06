В связи с изменением Закона о чрезвычайных ситуациях, с 1 ноября 2024 года вступили в силу требования о проверке благонадежности человека, с помощью которых поставщик жизненно важных услуг должен наводить в электронной среде Коммерческого регистра справки для проверки действующих судимостей устраивающихся к нему на работу людей, нынешних сотрудников, а также работников своих субподрядчиков, пишет Rus.ERR.
С ноября ряд компаний обязан проверять своих работников на наличие судимости
В середине октября этого года вступили в силу поправки к Закону о чрезвычайных ситуациях, расширяющие список предприятий, которые должны озаботиться вопросами безопасности и плана действий на случай различных катаклизмов, катастроф и войн, сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии на своем сайте.
Согласно закону, к жизненно важным услугам относится работа аэропортов, аэронавигационных служб, портов, железных дорог общего пользования, общая медицинская помощь, а также снабжение лекарствами и продуктами питания.
Кроме того, жизненно важные услуги включают в себя поставку электроэнергии, природного газа, жидкого топлива, централизованное теплоснабжение и воду, обеспечение дорожного движения, услуги мобильной, стационарной телефонной связи и передачи данных, канализацию, электронную идентификацию и цифровую подпись, платежные услуги и денежное обращение.
Предприятие, действующее в вышеперечисленных областях, обязано проверять данные устраивающихся к нему на работу людей, нынешних сотрудников, а также работников своих субподрядчиков - то есть всех людей, которым были поручены или планируется поручить выполнение описанных выше жизненно важных задач.