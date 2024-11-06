С ноября ряд компаний обязан проверять своих работников на наличие судимости

В середине октября этого года вступили в силу поправки к Закону о чрезвычайных ситуациях, расширяющие список предприятий, которые должны озаботиться вопросами безопасности и плана действий на случай различных катаклизмов, катастроф и войн, сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии на своем сайте.

Согласно закону, к жизненно важным услугам относится работа аэропортов, аэронавигационных служб, портов, железных дорог общего пользования, общая медицинская помощь, а также снабжение лекарствами и продуктами питания.

Кроме того, жизненно важные услуги включают в себя поставку электроэнергии, природного газа, жидкого топлива, централизованное теплоснабжение и воду, обеспечение дорожного движения, услуги мобильной, стационарной телефонной связи и передачи данных, канализацию, электронную идентификацию и цифровую подпись, платежные услуги и денежное обращение.

Предприятие, действующее в вышеперечисленных областях, обязано проверять данные устраивающихся к нему на работу людей, нынешних сотрудников, а также работников своих субподрядчиков - то есть всех людей, которым были поручены или планируется поручить выполнение описанных выше жизненно важных задач.