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«Трамп клал с прибором на Путина»: Виктор Шендерович представит в Таллинне «Упрямую тварь историю»

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Виктор Шендерович на благотворительном концерте «За нашу и вашу свободу» в кинотеатре «Мир», Москва, 2013 год.
Виктор Шендерович на благотворительном концерте «За нашу и вашу свободу» в кинотеатре «Мир», Москва, 2013 год. Фото: SCANPIX

Писатель-сатирик Виктор Шендерович готовится привезти в Эстонию свою пьесу, которую в «Русском театре» прочтут в том числе актриса Юлия Ауг и журналистка Елена Соломина.

Так случилось, что Rus.Postimees поговорил с автором в день оглашения итогов выборов президента США. Конечно, разговор зашел и о символизме момента.

- Виктор Анатольевич, начнем с того, что беспокоит всех. В 2016 году победа Трампа стала шоком для интеллигенции всех мастей во многих странах. Спустя восемь лет Трамп вернулся, а шока уже не видно. Наоборот, у кого-то есть надежды, что этот человек наведет порядок на планете и угомонит разбушевавшихся тиранов. У вас впечатления ближе к тем, что были в 2016, или скорее к тем, которые сильны сейчас?

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