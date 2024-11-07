«Трамп клал с прибором на Путина»: Виктор Шендерович представит в Таллинне «Упрямую тварь историю»

- Виктор Анатольевич, начнем с того, что беспокоит всех. В 2016 году победа Трампа стала шоком для интеллигенции всех мастей во многих странах. Спустя восемь лет Трамп вернулся, а шока уже не видно. Наоборот, у кого-то есть надежды, что этот человек наведет порядок на планете и угомонит разбушевавшихся тиранов. У вас впечатления ближе к тем, что были в 2016, или скорее к тем, которые сильны сейчас?