В Таллинне на бульваре Каарли поверх велосипедной дорожки нанесли разметку пешеходного перехода. В Транспортном департаменте объяснили, зачем это было сделано.
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Галерея ⟩ После ремонта столичная улица утопает в дорожных знаках
Автобусная остановка на бульваре Каарли имеет длину в 110 метров, где все группы участников движения отделены друг от друга. «Выход из зоны ожидания автобусной остановки возможен только в специально отведенных местах. Это делает дорожную ситуацию предсказуемой для других участников дорожного движения», - говорят в столичном Департаменте транспорта.
Решение учитывает, что дорога имеет уклон и что велосипедисты, пешеходы и другие могут двигаться с более высокой скоростью. Для регулирования ситуации и предоставления приоритета пешеходам потребовались сделать пешеходные переходы.