Галерея После ремонта столичная улица утопает в дорожных знаках

Автобусная остановка на бульваре Каарли имеет длину в 110 метров, где все группы участников движения отделены друг от друга. «Выход из зоны ожидания автобусной остановки возможен только в специально отведенных местах. Это делает дорожную ситуацию предсказуемой для других участников дорожного движения», - говорят в столичном Департаменте транспорта.