Вольтри о подписании соглашения в сфере образования: достигнут компромисс между сторонами

Официальное подписание соглашения состоится 9 декабря в 11:00 в Таллинне.

Соглашение в сфере образования устанавливает комплексные рамки, направленные на обеспечение качественного и доступного образования в каждой школе Эстонии, независимо от ее владельца или региона, что приводит к более четким критериям условий работы учителей, возможностям их карьерного роста, а также создает лучшие условия для финансирования образования и управления рабочей нагрузкой учителей.

«Учителя ожидали большего от этого соглашения - более высоких коэффициентов в карьерной модели и более четкого регулирования рабочей нагрузки, но поскольку это были широкие переговоры между многими сторонами, был достигнут компромисс», - сказал председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри.

«Тем не менее, это важный шаг к обеспечению будущего эстонского образования и оценке труда учителей, и мы призываем все местные самоуправления присоединиться к подписанию соглашения для укрепления сотрудничества и обеспечения высокого качества образования по всей стране, поскольку совместные действия позволят достичь устойчивых решений для улучшения условий работы учителей и образовательной среды для учащихся», - добавил Вольтри.