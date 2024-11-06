Эксперт: чтобы не платить автоналог, люди могут прибегнуть к использованию различных схем

Активность на рынке подержанных машин растет - при этом покупатель стал крайне разборчивым - все больше внимание уделяется не только налогу, но и регистрационному сбору при возможной дальнейшей перепродаже машины.

«Учитывая тот факт, что регистрационный сбор с годами будет расти, можно предположить, что все больше будет случаев, когда сделка будет заключена на бумаге, а регистре не будет проставлена отметка о смене владельца. С другой стороны, если говорить о Южной Эстонии, не исключено, что люди будут покупать и регистрировать машину там, и ездить туда раз в год на техосмотр», - сказал старший консультант PwC Estonia Райко Пуустусмаа.