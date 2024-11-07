Пеэтер Тайм: объем оборонных расходов Эстонии должен нравиться Трампу, но может ли это нас успокаивать?

Выдержки из беседы:

- Дональд Трамп любит говорить, что прекращает войны, но сейчас ему предстоит возвращение в Белый дом на фоне двух очень крупных конфликтов: это полномасштабное вторжение России в Украину и война на Ближнем Востоке. Ко всему прочему, КНДР снова нервирует мир своей ядерной программой, кажется вероятной возможность китайской блокады Тайваня. Каковы могут быть главные приоритеты Трампа во внешней политике?

- С одной стороны, вся суть Трампа - это изоляционизм. Он говорит о том, что Америка должна жить своей жизнью, нужно сделать так, чтобы в Америке все было нормально, а сейчас, по его словам, Америка в очень плохом состоянии. Отсюда лозунг Make America Great Again, давайте вернем Америке ее былое величие. То есть он как бы зациклен на внутренних вопросах.

С другой стороны, он в то же время постоянно подчеркивает, что самая большая проблема, самый большой враг для него - это Китай. Так о чем же он в первую очередь, о внешнем, или же о внутреннем? Моя логика, например, говорит о том, что Америка не может оставаться великой в том случае, если она не будет оставаться так называемым мировым полицейским. Если она хочет быть great, ей нужно быть номером один для всего мира, а не только, что называется, для своих граждан.

Пеэтер Тайм. Фргамент передачи. Фото: Мартин Педая