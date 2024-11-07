5 ноября в США состоялись президентские выборы, для победы на которых кандидату нужно было заручиться поддержкой 270 выборщиков, и Дональд Трамп получил уже 295 голосов, что во второй раз приведет его в Белый дом. О том, что повлечет за собой победа Трампа не только для США, но и для союзников Вашингтона по НАТО, включая и Эстонию, как она отразится на ходе войны в Украине, в студии Postimees порассуждал политолог Пеэтер Тайм.
Пеэтер Тайм: объем оборонных расходов Эстонии должен нравиться Трампу, но может ли это нас успокаивать?
Выдержки из беседы:
- Дональд Трамп любит говорить, что прекращает войны, но сейчас ему предстоит возвращение в Белый дом на фоне двух очень крупных конфликтов: это полномасштабное вторжение России в Украину и война на Ближнем Востоке. Ко всему прочему, КНДР снова нервирует мир своей ядерной программой, кажется вероятной возможность китайской блокады Тайваня. Каковы могут быть главные приоритеты Трампа во внешней политике?
- С одной стороны, вся суть Трампа - это изоляционизм. Он говорит о том, что Америка должна жить своей жизнью, нужно сделать так, чтобы в Америке все было нормально, а сейчас, по его словам, Америка в очень плохом состоянии. Отсюда лозунг Make America Great Again, давайте вернем Америке ее былое величие. То есть он как бы зациклен на внутренних вопросах.
С другой стороны, он в то же время постоянно подчеркивает, что самая большая проблема, самый большой враг для него - это Китай. Так о чем же он в первую очередь, о внешнем, или же о внутреннем? Моя логика, например, говорит о том, что Америка не может оставаться великой в том случае, если она не будет оставаться так называемым мировым полицейским. Если она хочет быть great, ей нужно быть номером один для всего мира, а не только, что называется, для своих граждан.
О каких бы международных проблемах мы не говорили, мы никогда не можем говорить о них без оглядки на Америку, а это уже означает, что величие США все-таки никуда не пропало, что Америка still great. Поэтому нам приходится следить за американской политикой, но мне кажется, что в ближайшие четыре года мы будем не столько аналитиками, сколько эдакими ситуативными комментаторами.
Сегодня утром он одну вещь брянкул, на другое утро - другую, а на третье он брякнет, что то, что им было сказано вчера, он не говорил. Ведь сразу после того, как Трамп объявил себя выигравшим выборы, почти все комментарии по этому поводу касались того, ну так что там с этими 24 часами…
- Рецептом мгновенного мира в Украине?
- Именно, он обещал, что за 24 часа он остановит войну, причем еще даже не вступив в должность президента. Все теперь ждут этого, но я ничуть не удивлюсь, если завтра он с какой-нибудь площадки скажет, что он никогда такого не говорил. Он скажет, что его неправильно расслышали, и откажется от этого обещания. И так может произойти и с другими вещами.
- Владимир Зеленский сегодня сказал, что у него только что состоялся отличный разговор с Трампом. Как вам кажется, у властей Украины сейчас нет никакой паники, у Зеленского был план «Б» на случай победы Трампа, или, быть может, это был даже план «А», так что ничего плохого для Киева на выборах в США не случилось? Или Зеленский говорит про прекрасный разговор по той причине, что больше ему ничего просто не остается?
- В августе, когда украинская армия вошла в Курскую область России, я в Вашей студии похвалил артистические способности Владимира Зеленского…
- Который несколько недель до этого говорил, как все у Украины плохо…
- Да, он очень умело валял дурака. Теперь же я могу похвалить Зеленского за то, что не зря он ездил встречаться с Трампом. Он очень мудро готовил почву на случай победы любого из кандидатов. Так что вы правы, прямо сейчас особенной причины волноваться у Зеленского нет, потому что он совершенно точно был готов к любому варианту.
- Что ждет европейских союзников США по НАТО? Наверное, выход США из НАТО, о котором иногда эмоционально принимался рассуждать Трамп, невозможен, но можно ли сказать, что теперь вклад США в безопасность на европейском континенте неизбежно станет значительно скромнее, и европейским государствам придется очень сильно вкладываться в ее обеспечение самим? Стали ли соседи РФ из числа союзников США после победы Трампа значительно уязвимее перед угрозой российской агрессии?
- Представления о мире в голове Трампа, как мне кажется, могут формироваться примерно так: Китай - не люблю, Израиль - чуть-чуть люблю, Европа - ой, не люблю.
Вчера меня немного умилили некоторые интервью с нашими ведущими политиками, в том числе членами парламента… Очень интересно, что многие из них высказывали одинаковое мнение, что, мол, слава богу, что мы, Эстония, эти два процента от ВВП на оборону выделяем.
Получается, что к нам претензий нет, мы находимся в том ряду европейских стран, которые могут отчитывать другие европейские страны, которые расходы на оборону до этого порога не подняли. Главное же, чтобы Трамп не ругался…
- То есть если Трамп может поставить нас другим странам в пример, это значит, что у нас точно есть гарантии безопасности?
- Да, получается, что тогда они есть. Получается так, что Трамп говорит, что Европа - бяка, но чтобы не быть бякой, Европе нужна только одна вещь - тратить достаточно на оборону. Тогда с точки зрения бизнеса это будет нормально… Не знаю, может быть это и положительное развитие событий, если желание понравиться Трампу может упираться только в одну эту проблему.
Получается, что если все страны, которые выполняют все эти критерии, убедят всех других европейских партнеров, чтобы они тоже это сделали, то тогда Трамп будет доволен и выводить США из НАТО не будет… Это как бы означает, что нам всем тут в Европе в этом контексте придется подстраиваться под эту тривиальную схему и не очень сильно расходиться между собой. И каждое утро придется слушать, что Трамп говорит, и подстраиваться под сказанное.
- Как вам кажется, в Кремле победа Трампа стала поводом открывать шампанское? Или и там есть беспокойство по поводу такого часто упоминающегося в связи с Трампом качества, как непредсказуемость?
- Тут я могу исходить только из некоторых телеграм-каналов и других источников, за которыми я слежу. Да, Песков говорит, что он не знает, будет ли российский диктатор поздравлять Трампа, потому что страна-то ведь недружественная, вражеская, но на основании информации в некоторых телеграм-каналах можно предполагать, что какими-то неформальными способами от кремлевских башен уже были переданы теплые поздравления по случаю избрания Трампа.
Где-то пишут, что уже были и какие-то телефонные контакты между определенными деятелями из Москвы и Вашингтона. Так что да, Маргарита Симоньян в этот раз флагами американскими не машет из машины на улицах, бокалы в Госдуме не поднимаются и ими не чокаются, но скрытая радость от того, что Трамп победил, она там все-таки присутствует.
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