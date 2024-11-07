5 ноября в США состоялись президентские выборы, для победы на которых кандидату нужно было заручиться поддержкой 270 выборщиков, и Дональд Трамп получил уже 295 голосов, что во второй раз приведет его в Белый дом. О том, можно ли назвать победу Дональда Трампа закономерной, что она повлечет за собой не только для США, но и для союзников Вашингтона по НАТО, включая и Эстонию, как она отразится на ходе войны в Украине, ведущий студии Postimees в 14.00 поговорит с политологом Пеэтером Таймом.
В студии Postimees Пеэтер Тайм: что возвращение Трампа в Белый дом принесет Эстонии, Украине, всей Европе?
- Последние опросы, проводившиеся перед выборами, показывали на редкость равную поддержку кандидатов, поэтому, наверное, чья-то победа и чье-то поражение не могли стать сенсацией. И все-таки: тот относительно существенный перевес, который Трамп получил в так называемых колеблющихся штатах, это ближе к закономерности или к сюрпризу? Что все-таки предопределило его победу?
- Дональд Трамп обещал остановить российское вторжение в Украину в случае своей победы на выборах и сделать это очень быстро, еще до принятия присяги в январе следующего года. При этом он отказывался говорить, как именно он этого добьется. Скажет ли об этом Трамп теперь, когда он победил, или, быть может, на самом деле он и сам этого не знает? В чем может состоять суть той «большой сделки», которую якобы Трамп может предложить Зеленскому и Путину?
- Что ждет европейских союзников США по НАТО? Наверное, выход США из НАТО, о котором иногда эмоционально принимался рассуждать Трамп, невозможен, но можно ли сказать, что теперь вклад США в безопасность на европейском континенте неизбежно станет значительно скромнее, и европейским государствам придется очень сильно вкладываться в ее обеспечение самим? Стали ли соседи России из числа союзников США после победы Трампа значительно уязвимее перед угрозой российской агрессии?
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