В студии Postimees Пеэтер Тайм: что возвращение Трампа в Белый дом принесет Эстонии, Украине, всей Европе?

- Последние опросы, проводившиеся перед выборами, показывали на редкость равную поддержку кандидатов, поэтому, наверное, чья-то победа и чье-то поражение не могли стать сенсацией. И все-таки: тот относительно существенный перевес, который Трамп получил в так называемых колеблющихся штатах, это ближе к закономерности или к сюрпризу? Что все-таки предопределило его победу?

- Дональд Трамп обещал остановить российское вторжение в Украину в случае своей победы на выборах и сделать это очень быстро, еще до принятия присяги в январе следующего года. При этом он отказывался говорить, как именно он этого добьется. Скажет ли об этом Трамп теперь, когда он победил, или, быть может, на самом деле он и сам этого не знает? В чем может состоять суть той «большой сделки», которую якобы Трамп может предложить Зеленскому и Путину?