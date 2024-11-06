Финское телерадиовещание может сократить почти 400 человек

План финансирования, составленный парламентской рабочей группой на 2025–2027 годы, подразумевает экономию в размере 66 миллионов евро.

Переговоры о сокращениях затронут почти 1800 сотрудников. Максимальное число уволенных работников может составить 375 человек.

«Очень жаль, что придется пойти на кадровые сокращения. Потребность в реструктуризации нашей деятельности настолько велика, что придется принять очень трудные решения», – прокомментировала происходящее генеральный директор Yle Мерья Юля-Анттила.

Главный уполномоченный профсоюза Yle Микко Мартикайнен констатировал, что речь идет о самых крупных сокращениях за столетнюю историю вещательной компании.