В связи с показанным 2 сентября на Kanal 2 репортажем в Эстонское бюро депутата Европарламента Яны Тоом с просьбой о правовой помощи обратилась таллиннка Алена - в передаче Reporter берут интервью у ее сына Степана, сообщается на сайте бюро евродепутата.
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Мать Степана требует возместить моральный ущерб после скандального репортажа на Kanal 2. Яна Тоом помогает деньгами (1)
Яна Тоом нашла юристов, и сегодня, 5 ноября, договорный представитель Алены направил производителю этой телепродукции Duo Media Networks OÜ требование о возмещении морального ущерба.
Расходы на юридическую помощь политик Яна Тоом взяла на себя. Тоом часто использует юридические консультации в своей политической деятельности. Ранее она поддерживала Зою Палямар, которая привлекла внимание органов безопасности своей прокремлевской активностью. Из-за угрозы безопасности Эстонии Палямар запретили въезд в Шенгенскую зону на десять лет, а суд не аннулировал решение PPA, несмотря на попытки его оспорить.