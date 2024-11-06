Расходы на юридическую помощь политик Яна Тоом взяла на себя. Тоом часто использует юридические консультации в своей политической деятельности. Ранее она поддерживала Зою Палямар, которая привлекла внимание органов безопасности своей прокремлевской активностью. Из-за угрозы безопасности Эстонии Палямар запретили въезд в Шенгенскую зону на десять лет, а суд не аннулировал решение PPA, несмотря на попытки его оспорить.