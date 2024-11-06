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Мать Степана требует возместить моральный ущерб после скандального репортажа на Kanal 2. Яна Тоом помогает деньгами (1)

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Яна Тоом.
Яна Тоом. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

В связи с показанным 2 сентября на Kanal 2 репортажем в Эстонское бюро депутата Европарламента Яны Тоом с просьбой о правовой помощи обратилась таллиннка Алена - в передаче Reporter берут интервью у ее сына Степана, сообщается на сайте бюро евродепутата. 

Яна Тоом нашла юристов, и сегодня, 5 ноября, договорный представитель Алены направил производителю этой телепродукции Duo Media Networks OÜ требование о возмещении морального ущерба. 

Расходы на юридическую помощь политик Яна Тоом взяла на себя. Тоом часто использует юридические консультации в своей политической деятельности. Ранее она поддерживала Зою Палямар, которая привлекла внимание органов безопасности своей прокремлевской активностью. Из-за угрозы безопасности Эстонии Палямар запретили въезд в Шенгенскую зону на десять лет, а суд не аннулировал решение PPA, несмотря на попытки его оспорить. 

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