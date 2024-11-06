«Реал» пригласил в команду сына легендарного футболиста

Хосе Антонио 17 лет, он играет в составе «Реала» U17, а на днях получил приглашение на тренировку основной команды.

Его отец погиб в аварии 1 июня 2019 года. До катастрофы он играл за «Севилью», потом перешел в «Арсенал». Также он успел поиграть в «Реале», «Аилетико», «Бенфике», выступал за сборную Испании.

Сын футболиста сейчас также демонстрирует отличные результаты. В клубе настолько довольны его прогрессом, что продлили с ним соглашение.