Эксперт Атмосфера в НАТО с приходом Трампа станет иной: «Было бы глупо это отрицать»

По словам эксперта по США Андреаса Каю, наиболее важные вопросы для Эстонии заключаются сейчас в том, введет ли президент Трамп таможенные тарифы для защиты американской экономики, и насколько далеко теперь будут простираться интересы США в сфере безопасности за пределами собственной территории.
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Об этом Андреас Каю заявил в среду в специальной программе Postimees. Как отметил, в свою очередь, в эфире журналист Postimees Маргус Партс, Трамп – очень ненадежный партнер.
Отвечая на вопрос о том, почему многочисленные предвыборные прогнозы и социологические опросы никак не отражали возможностей столь уверенной победы Дональда Трампа на президентских выборах, Каю указал, что подобная ситуация случается в США уже третий избирательный цикл подряд.