Эксперт Атмосфера в НАТО с приходом Трампа станет иной: «Было бы глупо это отрицать»

По словам эксперта по США Андреаса Каю, наиболее важные вопросы для Эстонии заключаются сейчас в том, введет ли президент Трамп таможенные тарифы для защиты американской экономики, и насколько далеко теперь будут простираться интересы США в сфере безопасности за пределами собственной территории.