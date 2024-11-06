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Эксперт Атмосфера в НАТО с приходом Трампа станет иной: «Было бы глупо это отрицать»

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Маргус Партс (слева) и Андреас Каю в студии Postimees. Ведущая программы - Улла Лянтс.
Маргус Партс (слева) и Андреас Каю в студии Postimees. Ведущая программы - Улла Лянтс. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

По словам эксперта по США Андреаса Каю, наиболее важные вопросы для Эстонии заключаются сейчас в том, введет ли президент Трамп таможенные тарифы для защиты американской экономики, и насколько далеко теперь будут простираться интересы США в сфере безопасности за пределами собственной территории.

Об этом Андреас Каю заявил в среду в специальной программе Postimees. Как отметил, в свою очередь, в эфире журналист Postimees Маргус Партс, Трамп – очень ненадежный партнер.

Отвечая на вопрос о том, почему многочисленные предвыборные прогнозы и социологические опросы никак не отражали возможностей столь уверенной победы Дональда Трампа на президентских выборах, Каю указал, что подобная ситуация случается в США уже третий избирательный цикл подряд.

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