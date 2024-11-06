Цахкна: победа Трампа на выборах не меняет внешнеполитические цели Эстонии

«Россия по-прежнему намерена уничтожить суверенитет Украины и разрушить опирающуюся на ЕС и НАТО архитектуру безопасности. Наша задача - добиться, чтобы цель России не была осуществлена, а в Европе был установлен справедливый и стабильный мир», - сказал Цахкна.

По словам министра, Эстония продолжит сотрудничество с США и другими союзниками, чтобы территориальная целостность и суверенитет Украины были восстановлены, агрессор очевидно проиграл войну, а изменение государственных границ силой оружия было полностью дискредитировано.

«Мы также продолжим повышать цену войны для России посредством ужесточения санкций и военную поддержку Украины, а также ее сближение с НАТО», - сказал Цахкна.

Министр выразил уверенность в том, что сильная трансатлантическая связь важна не только для Европы, но и для международной безопасности в целом. «В то же время, понятно, что Европа должна серьезно заняться обороной и больше прежнего инвестировать в свою безопасность, проводить сильную внешнюю политику и говорить сплоченным голосом.

Эстония серьезно относится к своей обороне, в этом году она инвестирует в оборону 3,4 процента ВВП, и мы хотим, чтобы целевой уровень оборонных затрат союзников в НАТО подняли как минимум до 2,5 процента ВВП», - сказал Цахкна.

Министр подчеркнул, что двустороннее сотрудничество с США остается крайне важным для Эстонии. «Мы продолжаем работу по защите интересов Эстонии и США в сфере безопасности и экономики, чтобы благополучие было гарантировано по обе стороны Атлантического океана. Как у меня с министром обороны, так и у многих других в Эстонии и за границей имеется опыт успешного сотрудничества с администрацией Трампа во время его первого президентского срока. Эстония остается мирной и продолжает уверенно действовать для достижения своих внешнеполитических целей, и я уверен, что сотрудничество с новым правительством США будет успешным и для Эстонии, и для США», - сказал Цахкна.