Выборы президента США: действительно ли Трамп уже победил? И когда будут объявлены результаты?

Мичиган - там результаты голосования могут объявить не раньше, чем к концу среды;

Аризона - здесь подсчет голосов может продолжаться в течение нескольких дней;

Невада - в этом штате также будут считать бюллетени еще несколько дней.

Но поскольку журналисты предварительно отдали Трампу победу в четырех ключевых штатах, они говорят о его победе на выборах.

В прошлом имя следующего президента США часто объявлялось в ночь выборов, либо на следующий день после голосования.

Ранее многие опасались, что если результаты Харрис и Трампа окажутся крайне близкими, журналистам будет трудно оперативно предсказать победу одного из кандидатов в ключевых штатах. Небольшой разрыв также может также означать, что бюллетени придется пересчитывать.

Однако в этот раз результаты выборов в некоторых ключевых штатах были объявлены намного быстрее, чем ожидалось. Это позволило журналистам объявить о победе в них Трампа (или Харрис).

Но при этом окончательные и официальные результаты президентских выборов во всех штатах могут быть объявлены только через несколько дней - или даже недель.

Не исключена также возможность, что некоторые результаты голосования будут оспариваться в судах. Еще до голосования было подано более 100 судебных исков о нарушениях - в большинстве из них представители Республиканской партии говорили о проблемах при составлении списков избирателей.