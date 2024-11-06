Джанни Инфантино рад победе Трампа: мы проведем великолепный чемпионат мира в 2026 году

В своем Instagram Инфантино выложил несколько фотографий, на которых он запечатлен с Трампом, и написал: «Поздравляю, господин президент! Мы проведем великолепный чемпионат мира в 2026 году и великолепный клубный чемпионат мира в 2025 году в США. Футбол объединяет мир».