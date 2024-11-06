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Джанни Инфантино рад победе Трампа: мы проведем великолепный чемпионат мира в 2026 году

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Джанни Инфантино и Дональд Трамп.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: ERIN SCOTT

Джанни Инфантино, глава ФИФА, не стал ждать официальных результатов и поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

В своем Instagram Инфантино выложил несколько фотографий, на которых он запечатлен с Трампом, и написал: «Поздравляю, господин президент! Мы проведем великолепный чемпионат мира в 2026 году и великолепный клубный чемпионат мира в 2025 году в США. Футбол объединяет мир».

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США, в нем впервые сыграют 32 команды.

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