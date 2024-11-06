Жительница Эстонии, поверившая словам о прекращении действия договора с телефонной компанией, передала мошеннику свою банковскую карту и лишилась 7600 евро.
Передавшая банковскую карту мошеннику жительница Эстонии лишилась 7600 евро
69-летней женщине поступил звонок от человека, представившегося сотрудником провайдера телефонной связи, который сказал, что истекает срок действия ее договора телефонной услуги, и предложил продлить его, передал пресс-секретарь Идаской префектуры.
После этого жертве поступил звонок якобы из банка, в котором ей сообщили, что ей только что звонили мошенники. Ей предложили скачать программу Anydesk и войти в интернет-банк. Затем на ее имя был оформлен кредит, и она передала свою банковскую карту человеку, представившемуся курьером. В результате с ее счета были сняты деньги, ущерб составил 7600 евро.