Передавшая банковскую карту мошеннику жительница Эстонии лишилась 7600 евро

После этого жертве поступил звонок якобы из банка, в котором ей сообщили, что ей только что звонили мошенники. Ей предложили скачать программу Anydesk и войти в интернет-банк. Затем на ее имя был оформлен кредит, и она передала свою банковскую карту человеку, представившемуся курьером. В результате с ее счета были сняты деньги, ущерб составил 7600 евро.