Поклонники ждут выхода очередной игровой приставки Nintendo уже достаточно давно. Официальные сроки релиза были объявлены в апреле этого года, но теперь раскрылась еще одна крайне важная деталь.
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Nintendo раскрыла чрезвычайно важную деталь о своей новой консоли
Не позднее 31 марта 2025 года мы узнаем, что именно будет представлять собой новая игровая консоль Nintendo.
Однако кое-что известно уже сегодня: к примеру, вам больше не придется беспокоиться о том, будет ли следующая консоль поддерживать игры с вашей нынешней приставки.