Nintendo раскрыла чрезвычайно важную деталь о своей новой консоли

Не позднее 31 марта 2025 года мы узнаем, что именно будет представлять собой новая игровая консоль Nintendo.

Однако кое-что известно уже сегодня: к примеру, вам больше не придется беспокоиться о том, будет ли следующая консоль поддерживать игры с вашей нынешней приставки.