После выборов в США Орбан требует новую стратегию ЕС по Украине

После победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал изменить стратегию ЕС по поддержке Украины, обороняющейся от российской военной агрессии.

Выступая на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке в среду, 6 ноября, он сослался на возможную остановку американской помощи Киеву после возвращения Трампа в Белый дом.

В этой связи «имеются серьезные сомнения» в том, что Европа способна в одиночку взять на себя финансовую и военную поддержку Украины, поэтому необходима новая стратегия Евросоюза, заявил Орбан.

Орбан выразил надежду на мир после победы Трампа

В размещенном на Facebook видео венгерский правый популист заявил о «блестящей» победе Трампа, которая, по его мнению, несет «надежду на мир во всем мире».

8 ноября в Будапеште пройдет неформальный саммит ЕС, на котором одной из главных тем будет победа Трампа в США и ее возможные последствия.

Премьер-министра Венгрии, председательствующей в ЕС, резко критикуют за пророссийскую позицию и требования прекратить поставки оружия Украине.

Главной темой своего председательства в Европейском совете Орбан сделал лозунг, аналогичный слогану Трампа - «Сделаем Европу снова великой».

Предварительные результаты: побеждает Трамп

Согласно предварительным результатам подсчета голосов кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США.

За республиканца проголосовали 277 выборщиков, за вице-президента демократку Камалу Харрис - 224.

Для победы на выборах в США требуется заручиться 270 голосами выборщиков, представляющих предпочтения избирателей в отдельных штатах.

Через считанные часы после закрытия участков Трамп заявил о «политической победе» и назвал себя 47-м президентом США.

«Мы вошли в историю», - сказал он в среду, 6 ноября, во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

По его словам, республиканцы одержали победу, «которой еще никогда не было в этой стране».