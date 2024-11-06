В первые годы агрессивной войны в Украине атмосфера страха была велика, но теперь у Латвии есть пограничный забор, и Национальные вооруженные силы испытывают противотанковые заграждения, или «зубы дракона», которые будут размещены на приграничных территориях. Подобный план правительства по охране границ позволяет людям чувствовать себя в большей безопасности, говорит премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Премьер-министр Латвии: я способна защититься с помощью оружия, если придет война
Премьер-министр расположенной на нашей южной границе страны Силиня при необходимости способна защититься с помощью оружия и обещает приложить усилия, чтобы маршрут Rail Baltic, необходимый для доставки военной техники, был завершен как можно скорее.