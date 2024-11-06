ИНТЕРВЬЮ Премьер-министр Латвии: я способна защититься с помощью оружия, если придет война

Эвика Силиня после встречи за закрытыми дверями с Кристеном Михалом 1 ноября. Два премьер-министра говорили о безопасности, связях и экономике.

В первые годы агрессивной войны в Украине атмосфера страха была велика, но теперь у Латвии есть пограничный забор, и Национальные вооруженные силы испытывают противотанковые заграждения, или «зубы дракона», которые будут размещены на приграничных территориях. Подобный план правительства по охране границ позволяет людям чувствовать себя в большей безопасности, говорит премьер-министр Латвии Эвика Силиня.