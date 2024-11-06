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ИНТЕРВЬЮ Премьер-министр Латвии: я способна защититься с помощью оружия, если придет война

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Эвика Силиня после встречи за закрытыми дверями с Кристеном Михалом 1 ноября. Два премьер-министра говорили о безопасности, связях и экономике.
Эвика Силиня после встречи за закрытыми дверями с Кристеном Михалом 1 ноября. Два премьер-министра говорили о безопасности, связях и экономике. Фото: Läti riigikantselei

В первые годы агрессивной войны в Украине атмосфера страха была велика, но теперь у Латвии есть пограничный забор, и Национальные вооруженные силы испытывают противотанковые заграждения, или «зубы дракона», которые будут размещены на приграничных территориях. Подобный план правительства по охране границ позволяет людям чувствовать себя в большей безопасности, говорит премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Премьер-министр расположенной на нашей южной границе страны Силиня при необходимости способна защититься с помощью оружия и обещает приложить усилия, чтобы маршрут Rail Baltic, необходимый для доставки военной техники, был завершен как можно скорее.

Эвика Силиня

  • Родилась 3 августа 1975 года в Риге.
  • По образованию юрист, окончила Рижскую высшую юридическую школу.
  • Прежде чем заняться политикой высокого уровня, она работала парламентским секретарем премьер-министра, советником министра внутренних дел и парламентским секретарем, а также присяжным адвокатом.
  • В октябре 2022 года она была избрана в парламент в рядах правоцентристской партии «Новое единство», затем восемь месяцев занимала должность министра социальных дел.
  • Премьер-министр Латвии с 15 сентября 2023 года.
  • Замужем, мать троих детей.
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