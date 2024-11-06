Не встречали? Девочка ушла из школы и не вернулась домой

По информации полиции, Аделе покинула учебное заведение в Сууре-Яани посреди учебного дня.

Патрули проверили окрестности Выхма, Олуствере и Сууре-Яани, но девочку пока найти не удалось. Поиски продолжаются.

Известно, что Аделе ранее уходила из дома без разрешения родителей, но через некоторое время обычно возвращалась сама.

У Аделе худощавое телосложение, рост около 165 см, рыжие волосы до плеч, она носит черную куртку и рюкзак Nike.

Если кто-то располагает информацией о местонахождении Аделе, полицейские просят сообщить об этом по номеру 112.