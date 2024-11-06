Полиция нашла пропавшую Аделе

По информации полиции, Аделе покинула учебное заведение в Сууре-Яани посреди учебного дня. Патрули проверили окрестности Выхма, Олуствере и Сууре-Яани, но тогда девочку найти не удалось. Поиски продолжаются.

Известно, что Аделе ранее уходила из дома без разрешения родителей, но через некоторое время обычно возвращалась сама.

Вечером 6 ноября полиция получила наводку о местонахождении девочки от человека, который увидел объявление о ее розыске. Благодаря этой информации полицейские установили местонахождение Аделе и доставляют ее домой.