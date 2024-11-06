Бывший вице-мэр Тарту Прийт Хумал, которого обвиняюти в нарушении ограничения деятельности в особо крупных размерах, сегодня снова находился на скамье свидетелей в Тартуском окружном суде. Он отвечал на вопросы окружного прокурора Герта Раудсепа, а также защитников и судьи Кристины Лааси.
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Крупный бизнесмен Пруунсильд отказался давать показания в суде
После обеда настала очередь крупного бизнесмена Парвеля Пруунсильда, в пособничестве и подстрекательстве к нарушению ограничений деятельности. Он отказался давать показания. В итоге бизнесмен провел в Тартуском окружном суде всего около десяти минут.
Поскольку Пруунсильд отказался давать показания, прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Герт Раудсеп зачитал показания, которые бизнесмен дал на предварительном следствии.