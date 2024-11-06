Крупный бизнесмен Пруунсильд отказался давать показания в суде

Бывший вице-мэр Тарту Прийт Хумал, которого обвиняюти в нарушении ограничения деятельности в особо крупных размерах, сегодня снова находился на скамье свидетелей в Тартуском окружном суде. Он отвечал на вопросы окружного прокурора Герта Раудсепа, а также защитников и судьи Кристины Лааси.