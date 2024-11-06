Граффити известного художника эвакуировано в Киево-Печерскую лавру

«С сегодняшнего дня на охраняемой территории Киево-Печерской лавры будет храниться фрагмент стены с уникальным граффити выдающегося уличного художника Бэнкси. Это произведение было вырезано из стены дома в Гостомеле, разрушенного российской ракетой. Граффити стало символом сопротивления и надежды на возрождение после освобождения города», - говорится в заявлении Министерства культуры.

Речь идет о граффити, на котором изображена женщина в халате и бигуди, стоящая в противогазе на стуле перед обгоревшим окном.

«Произведение соседствует теперь с граффити XI века - юмористической карикатурой одного из строителей Успенского собора. Этот рисунок был обнаружен в 1950-х годах во время сноса руин собора, напоминая о том, что искусство отражает жизнь и выражает установки, которые остаются актуальными даже спустя тысячелетия», - говорится в заявлении.

Бэнкси - псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны, вокруг его биографии в обществе ведётся много споров.

Бэнкси получил международное признание благодаря своему отличительному стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати. Его работы богаты черным юмором и часто сопровождаются «подрывными» эпиграммами, которые содержат острые комментарии к социальным и политическим аспектам современного общества

Напомним, что в январе 2023 года одному гражданину было предъявлено обвинение в попытке украсть это же граффити Бэнкси со стены дома в Гостомеле. Установлено, что, осознавая ценность произведения, злоумышленник планировал продать его.