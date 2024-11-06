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Комиссии парламентов стран Европы требуют провести расследование выборов в Грузии

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Сторонники правящей партии "Грузинская мечта"
Сторонники правящей партии "Грузинская мечта" Фото: Eero Vabamägi

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель комиссии по делам Европейского союза Пеэтер Тали, а также 28 их европейских коллег выступили с совместным заявлением, в котором требуют создать следственную комиссию для расследования нарушений, имевших место до и во время парламентских выборов в Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что руководители комиссий парламентов 18 государств и Европейского парламента выразили сожаление в связи с откатом демократии в Грузии, в том числе с принятием антиевропейских правовых актов, ограничивающих пространство для деятельности независимых организаций гражданского общества и действия прав человека.

Они также выразили тревогу в связи с тем, что прошедшие в Грузии 26 октября парламентские выборы были отмечены беспрецедентным количеством инцидентов и систематических нарушений, о которых сообщили международные наблюдатели. По словам депутатов, честность выборов и соблюдение принципов верховенства права являются неотъемлемой частью и основой европейских ценностей, приверженность к которым Грузия как государство-кандидат ЕС должна продемонстрировать.

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